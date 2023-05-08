布碌崙南區 新增公立醫院

金斯柏醫院正式啟用，圖為轉移至新院的第一名患者。(市公立醫院系統提供)

市公立醫院系統(NYC Health and Hospitals)7日宣布，設於布碌崙 (布魯克林)南區的金斯柏 醫院(Ruth Bader Ginsburg Hospital)正式啟用，這是紐約市自1982年以來推出的首家公立醫院；超過百名醫生、醫護人員通宵工作，目前已將170名患者從原本的康尼島醫院(Coney Island Hospital)轉移至新醫院，致力提供最佳服務。

金斯柏醫院座落於Z大道Ocean Parkway 2601號，獲得聯邦急難管理局(FEMA)9億2300萬元的資助，引入最先進的抗風暴、防洪設計，洪災時將有足夠的電力、供暖、制冷和供水系統；另外醫院還設有面積是舊樓雙倍大的急診室、手術 室、內窺鏡室、透析室、臨床實驗室等，並提供80張私人醫療手術床位。

醫院大廳放有一座紀念大法官金斯柏的青銅雕像，共7呎2吋高、重達650磅，由設計師Gillie和Marc Schhattner共同設計；這座雕像原先一直擺放在布碌崙市中心City Point商場，在醫院建案提出後，City Point表示願意捐贈給醫院，供患者、工作人員和訪客出入時觀賞，更具意義。

「新的醫院將使我們繼續為布碌崙南區的民眾帶來更多服務，不管在什麼自然災害面前，我們都會為患者敞開大門，提供高水平的護理」，市公立醫院系統執行長卡茲(Mitchell Katz)表示；康尼島醫院首席執行官Svetlana Lipyanskaya則表示，這是一個難忘的里程碑，衷心感謝幫助實現這一切的人，「憑藉先進的設施、以及提供優質醫療的堅定承諾，每個人可抱以期待。」

據悉，醫院為布碌崙南區的民眾提供保健、專科醫學和急救服務，有需要的民眾可瀏覽nychealthandhospitals.org，查詢更多詳情。