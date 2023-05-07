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第43市議員選區辯論 民主黨3華裔交鋒

記者顏潔恩╱紐約報導
由公益組織UA3主辦、紐約多個亞裔團體聯辦的第43選區市議會民主黨參選人辯論會，6日在布碌崙105小學舉行。(記者顏潔恩╱攝影)
由公益組織UA3主辦、紐約多個亞裔團體聯辦的第43選區市議會民主黨參選人辯論會，6日在布碌崙105小學舉行。(記者顏潔恩╱攝影)

由公益組織UA3主辦、紐約多個亞裔團體聯辦的紐約市第43選區市議會民主黨參選人辯論會，6日在布碌崙(布魯克林)105小學舉行，各參選人就精神健康、公共安全、小商家權益、教育以及青少年和兒童發展項目、住房等議題展開交鋒。

參選市議員的松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀、州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長莊文怡、前第20學區委員會委員伍溢文，在辯論中都同意須注入更多的經費推展心理健康項目，以減少精神疾病患者在公眾場所給自身和他人帶來的危害；其中伍溢文補充，還須確保這些資金的妥善利用，例如前市長白思豪夫人麥克雷(Chirlane McCray)推出的「茁壯紐約」(ThriveNYC)計畫，投入了數百萬元，卻不見成效，應引以為誡。

面對主持人提問是否會簽署民主黨進步派的系列提案，三人都堅稱自己是「溫和派」(Moderate)，答案都是否定的；莊文怡強調她不會為了某群體的私自目標出發，參政是為了傳達社區的聲音；伍溢文認為進步派提出的的很多法案傷害猶太裔的權益，為猶太朋友著想，他絕不會同意。

在互問環節中，伍溢文以「正向參選」(Positive Campaign)、拒絕攻擊對手為由，放棄了提問機會；當被陳偉儀要求說出競爭對手的優點時，伍溢文說兩人都是他認識已久的人，陳偉儀辦事認真、莊文怡有問必答，「都是很好的人」。

莊文怡接著向伍溢文發問，陳偉儀的前雇主、市議員紀思庭(Justin Brannan)支持削減警察經費，她過去又將主張取消特殊高中考試(SHSAT)的布碌崙區長候選人文雅麗(Jo Ann Simon)介紹給華人社區，「你覺得她(陳偉儀)會改變嗎？」

伍溢文對此並未作答，陳偉儀因自己的名字被提到，要求作出回應；她表示現在進行的是個人競選，與前雇主無關，當初也只是想讓社區認識文雅麗而幫忙引介，不代表就支持對方的立場，她重申向來支持保留SHSAT。

紐約市議會初選日為6月27日，提前投票將於17日至25日進行。

布碌崙 紐約市 民主黨

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