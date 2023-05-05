小企業月助力小商業者運營 市府：去年迄今免罰業者2200萬元

市長亞當斯在皇后區一家糕餅店啟動「小企業月」。(市長辦公室提供)

市長亞當斯 (Eric Adams)和市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)4日共同宣布啟動「小企業月」，助力小商業者發展；亞當斯和金德彥同時宣布，自去年初以來， 紐約市 通過商業快速服務隊（NYC Business Express Service Team，BEST）倡議幫助小企業避免罰款和違規，為小企業節省了2200多萬元，疫情 期間流失的工作崗位已基本恢復。

據了解，「小企業月」期間，紐約市將分別把教育、招聘、融資援助和更多資源帶入社區。新數據顯示，新冠疫情期間流失的私營企業工作崗位已經恢復了99.7%。

亞當斯表示，免費的BEST倡議啟動以來，市府通過一對一的專家服務，不僅幫助小企業主避免罰款和違規行為，而且還為他們節省了查閱市政府規則和條例的時間和精力，加快了許可證和執照的申辦程序；該倡議共幫助了五大區的2200多家不同的企業，節省經費超過2200萬元。

亞當斯說，紐約市是實現夢想的地方，自己在上任頭幾個月就簽署了「小企業發展行政命令」(Small Business Forward Executive Order)，為五區的小企業削減各種官僚手續，指出辛勤勞動的紐約人理應公平獲得收益。此外，紐約市還在通過增加激勵手段，鼓勵小企業成長。

金德彥說，小商業服務局在持續努力幫扶業者，表示小商業者是保持社區繁榮的重要力量。 金德彥表示，過去16個月裡，市府通過削減官僚手續，為小企業節省了成百上千萬元開支，還幫助不同的企業與市政府機構簽訂了創紀錄的合同，並推出了7500萬元的紐約市機會基金(NYC Opportunity Fund)，這是紐約市歷史上最大的針對小企業的公私合作貸款基金。