我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迪士尼3個熱門設施翻新 6月5日起關閉

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

小企業月助力小商業者運營 市府：去年迄今免罰業者2200萬元

記者胡聲橋／紐約報導
市長亞當斯在皇后區一家糕餅店啟動「小企業月」。(市長辦公室提供)
市長亞當斯在皇后區一家糕餅店啟動「小企業月」。(市長辦公室提供)

市長亞當斯(Eric Adams)和市小商業服務局局長金德彥(Kevin Kim)4日共同宣布啟動「小企業月」，助力小商業者發展；亞當斯和金德彥同時宣布，自去年初以來， 紐約市通過商業快速服務隊（NYC Business Express Service Team，BEST）倡議幫助小企業避免罰款和違規，為小企業節省了2200多萬元，疫情期間流失的工作崗位已基本恢復。

據了解，「小企業月」期間，紐約市將分別把教育、招聘、融資援助和更多資源帶入社區。新數據顯示，新冠疫情期間流失的私營企業工作崗位已經恢復了99.7%。

亞當斯表示，免費的BEST倡議啟動以來，市府通過一對一的專家服務，不僅幫助小企業主避免罰款和違規行為，而且還為他們節省了查閱市政府規則和條例的時間和精力，加快了許可證和執照的申辦程序；該倡議共幫助了五大區的2200多家不同的企業，節省經費超過2200萬元。

亞當斯說，紐約市是實現夢想的地方，自己在上任頭幾個月就簽署了「小企業發展行政命令」(Small Business Forward Executive Order)，為五區的小企業削減各種官僚手續，指出辛勤勞動的紐約人理應公平獲得收益。此外，紐約市還在通過增加激勵手段，鼓勵小企業成長。

金德彥說，小商業服務局在持續努力幫扶業者，表示小商業者是保持社區繁榮的重要力量。 金德彥表示，過去16個月裡，市府通過削減官僚手續，為小企業節省了成百上千萬元開支，還幫助不同的企業與市政府機構簽訂了創紀錄的合同，並推出了7500萬元的紐約市機會基金(NYC Opportunity Fund)，這是紐約市歷史上最大的針對小企業的公私合作貸款基金。

紐約市 亞當斯 疫情

上一則

有販毒前科 市議員馬泰兄長下城開大麻店惹議

下一則

第1選區參選人 中華公所政見會

延伸閱讀

市長亞當斯和市小商業服務局共同啟動「小企業月」

市長亞當斯和市小商業服務局共同啟動「小企業月」
霍楚簽署紐約州預算 首重改善治安

霍楚簽署紐約州預算 首重改善治安
紐約客談／整治街道 還我良好市容

紐約客談／整治街道 還我良好市容
逼繳拖欠水費 紐約市府：遲交逾半年將斷水

逼繳拖欠水費 紐約市府：遲交逾半年將斷水
批聯邦控制庇護客不力 亞當斯：紐約被毀

批聯邦控制庇護客不力 亞當斯：紐約被毀

熱門新聞

華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦遭盜刷信用卡 銀行：1理由拒賠償

2023-04-28 22:46
有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

華人路邊挖野菜做美食 紐約市公園局：違反條例恐受罰

2023-04-30 11:15
高女士在交涉過程反被男子威脅，見到高女士錄像後，也開始拍攝高女士。(受訪者提供)

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

2023-04-29 07:45
華裔夫婦身分資料外洩，遭不法分子向銀行申請新的銀行卡消費，欠下9000多元的卡債。(美聯社)

華裔夫婦信用卡遭盜刷 銀行拒賠追欠款

2023-04-29 02:30
華埠珠寶店9萬元珠寶被竊，四人團夥像貌。(紐約市警提供)

曼哈頓華埠珠寶店員工被設局 9萬元珠寶遭竊

2023-04-30 08:02
惠康西藥房已於4月20日結束營業。(記者胡聲橋／攝影)

紐約布碌崙2亞裔藥房老闆 涉醫療詐欺近3千萬

2023-05-03 12:52

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人
保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事

保持大腦健康 長壽專家每天必做的6件事