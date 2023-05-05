紐約市祈福日 佛光山抄經祈願

佛光山紐約道場4日舉辦活動，響應紐約市「紐約市祈福日」。（佛光山紐約道場提供）

紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)聯合大紐約地區多元宗教團體於五月四日發起「紐約市祈福日」(NYC Day of Prayer)，期盼社區宗教各界一同為紐約市祈福；佛光山紐約道場住持覺麟法師4日響應祈福日活動，帶領紐約市府人權、法務等部門代表一同獻燈抄經祈願世界和平，市長特別顧問兼亞裔 事務總監鄭祺蓉代表市長頒發嘉獎狀表示肯定。

美國國會於1952年立法就制定一年一度的「祈禱日」，該法於1988年修訂於每年五月的第一個星期四為「全國祈禱日」；亞當斯4日呼籲宗教團體領袖發揮宗教和信仰的力量，在各自的信仰傳統和實踐中一起祈禱，並希望全民以宗教力量同體共生，為紐約市的平安與快樂。

鄭祺蓉等四位市府代表4日到佛光山紐約道場獻燈抄經祈福，她表示，這是亞當斯第一次發起「紐約市祈福日」，強調紐約佛光山參與社區的積極性，並且感謝佛光山紐約道場的支持。

她感謝佛光山一起響應紐約祈禱日，並帶來市長嘉獎狀；鄭祺蓉說，佛光山是最受市府歡迎的宗教團體之一，信仰是通往幸福與和平的真正道路，不同宗教團體和非營利組織之間架起橋樑，以更好地為所有紐約人服務。

覺麟法師說，佛光山紐約道場是代表參與的佛教寺院之一，「讓我們世間上，男女老少都能互相融和；讓我們世間上，宗教種族都能互相包容。」