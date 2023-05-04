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MTA：公車道攝像機助減事故與提速

記者許君達／紐約報導
MTA表示，公車專用道是有效提升運營水平的措施。(MTA)
MTA表示，公車專用道是有效提升運營水平的措施。(MTA)

大都會運輸局(MTA)日前公布的數據顯示，設在公車專用道上的監控攝像機有效減少了不必要的交通事故，並加快了公車的平均速度。

紐約市捷運局(New York City Transit)局長戴維(Richard Davey)在市議會透露，MTA現已在450輛公車上安裝了攝像機，並希望在今年年底之前，將覆蓋範圍增加到1000輛車和全市80%的公車專用道。四年來，在採用「公車專用道自動執法」(ABLE)的公車路線上，旅速平均提高了5%，碰撞事故減少了25%，並肯定了攝像執法的效果。

數據顯示，車載攝像機能有效阻嚇私家車違法占用公車專用道的行為，戴維介紹，80%的違規者只吃到過一次罰單，還有12%的人吃罰單數量不超過兩張。

戴維舉例，在車上安裝了攝像機後，行駛在曼哈頓14街上的M14路公車的運行時間減少了24%，工作日的客流量增加了14%，碰撞事故則下降了42%。

針對部分行駛時間長、間隔不穩定且乘客滿意度低的線路，MTA也計畫針對性改善，包括增設公車專用道以及保障公車優先用路權。

此前MTA董事局成員奧伯特(Andrew Albert)就指出，M7和M11路在運營情況不佳榜上有名，主要就是因為它們所行駛的哥倫布大道(Columbus Ave.)及阿姆斯特丹大道(Amsterdam Ave.)，常年被壅堵困擾，需要公車專用道。而為了提升M101路的服務水平，MTA正在與市府合作，在曼哈頓第三大道上畫設覆蓋近40個街區的專用道。

MTA首席商業戰略官拉提夫(Zafira Lateef)表示，在一些尚未畫設專用道的路段，MTA與警方和市府執法部門合作，對妨礙公車運營的行為進行處罰，比如，在法拉盛清理占據人行道迫使行人在馬路上行走的街頭小販，就使公車服務變得更加暢通。

MTA 曼哈頓 大都會

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