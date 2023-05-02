長島大頸唯一華裔董事卸任 2華女參選

陳楊頌恩獲施駿發文支持。(陳楊頌恩提供)

長島大頸首位也是目前唯一一位華裔公校教育局 (Great Neck Public Schools Board of Education)董事施駿(Jeff Shi)，日前宣布卸任，兩名華裔女性則確認將參選該席位，施駿已發文表示支持其中一位參選人陳楊頌恩(Joanne Chan)。

長島大頸學區 是全國最好的學區之一，由於距離紐約市最近，近年來已吸引愈來愈多的華人家長青睞，為華人聚居地段。其公校教育局董事，由學區家長投票 而產生，負責並協助確立當地教育政策、監督學校管理、徵稅以支持學區運營等事宜，每人任期三年，共五名董事。六年前當選的首位華裔董事施駿宣布卸任，兩名華裔女性陳楊頌恩以及張愛麗(Aili Zhang，音譯)已經確認參選，競選日為本月16日。

目前，施駿已發文支持陳楊頌恩，表示她知識淵博、富有成效、有資深的志願服務經驗，「是最佳的人選」。陳楊頌恩在接受本報採訪時表示，她在大頸住了四十年，在家長會工作15年，她育有四位孩子，最小的已經十七歲，這也使她可以騰出時間專心公校教育事務，為新移民提供更多的教育資源。

據悉，陳楊頌恩為哥倫比亞大學電子工程學士、紐約大學工商管理碩士，曾任家長教師聯委會會長，並參與推廣學區2017年債券投票，她有20年行政經驗，包括財務分析以及選賢任能，也支持每一位學生接受全面的教育。

長島居民羅維宗介紹，六年前，進階先修課程(Advanced Placement，AP)並不算入GPA，影響通常選修先修課程且拿了高分的華裔學生，華裔家長此時一同攜手，投票推動施駿高票當選董事。近來教育議題加劇政治化，大頸北高中的變裝皇后表演，近日在家長群引發熱議，可能引發保守與進步派之爭，也會影響此次董事會的選舉。