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亞裔之友大聯盟挺陳偉儀：展現亞裔力量

記者鄭怡嫣／紐約報導
由多位僑領擔任共同召集人的亞裔之友大聯盟，在法拉盛共同支持陳偉儀。(亞裔之友大聯盟提供)
由多位僑領擔任共同召集人的亞裔之友大聯盟，在法拉盛共同支持陳偉儀。(亞裔之友大聯盟提供)

距離紐約市議員初選僅2個月的時間，亞裔之友大聯盟近日在法拉盛跨區相挺布碌崙(布魯克林)第43選區候選人陳偉儀，表示她深耕社區20多年，重視華人關切的公共治安、長者及教育等議題，支持她當選也是在展現亞裔的力量。

亞裔之友大聯盟主席李天驥表示，亞裔是美國最勤勞的少數族裔之一，事業有成且爲人低調，逆來順受，參與政治活動熱情較低。亞裔在近幾年頻繁受到無端的攻擊與歧視，應當覺醒和緊密團結，用選票選出能保障亞裔公平及權益的民意代表。

他還說，陳偉儀熱心、務實、能幹，深耕華人社區已經有20多年，且重視華人關切的公共治安、長者照護、孩子教育、小企業發展等議題，支持她當選也是在展示亞裔的力量。

新畫出的布碌崙第43選區，擁有近54%的亞裔人口，目前已有包括陳偉儀在內的五人宣布參選。陳偉儀則再次強調，自己服務社區逾20年，更「貼地氣」，且社區經歷橫跨紐約三大區華社，善於運營各類服務及項目的同時，也更清楚資源該具體下放及落實華人社區的哪些方面。

此次活動的共同召集人，還包括全美華人華僑聯合總會主席牛紅、山東同鄉會會長呂成銳、世界愛心婦女總會會長楊海燕、福建同鄉會共同主席陳倫東、江浙工商總會會長瞿可良等僑領，他們也出席支持陳偉儀。

亞裔 華人 布碌崙

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