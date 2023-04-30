華埠長者路邊挖野菜做美食 市公園局：違反條例恐受罰

有華人在公共草坪採摘艾草，回家製作艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

在許多華人 傳統習俗中，每逢農曆清明節前後的4月和5月，在掃墓慰祭逝去親人的同時，也會有製作各式傳統食品的風俗，比如艾糍、青糰、春捲等；近日，曼哈頓華埠 被發現有多名長者摘取路邊公共草坪的植物，用其製作艾糍，對此已違反市公園局(Department of Parks and Recreation)條例，恐將受罰。

華埠周邊有數個被市府列為公園的區域，包括被人熟知的羅斯福公園和哥倫布公園等。近日有兩名華人長者，被發現在州高等法院外的婚禮園地(Wedding Garden)處，採摘疑似為野生艾草的植物，帶回家中製作艾糍。

兩名不願具名的長者表示，自己都是華埠居民，從季節入春後便每周去周邊各公共草坪採摘野生艾草，每次至少摘取兩袋；拿回家中後，會將其洗淨然用研磨器打碎做成草漿，再混入糯米粉中製作艾糍，不僅顏色好看，還具有清熱解毒、祛濕通絡等功效。

其中一名長者還說，此類「純天然」艾草是中醫常用藥材，但多數市民並不知其效用，若當成野草對待則十分可惜，因此「就地取材」。

用野生艾草所做艾糍。(記者劉梓祁／攝影)

據了解，婚禮園地被市府列為公園，屬於公共用地。負責管轄的市公園局表示，現行條例規定，任何人禁止在公園內未經允許地割伐、殺害或移走任何植物、花卉、灌木或其他植被，因為植物在平衡自然城市生態系統中扮演重要角色，任意採摘可能會破壞生態平衡，並導致某些物種的數量減少。

針對此類採摘行為，公園局表示若被查實將向違反者發出民事處罰傳票，此前曾有一名華裔在曼哈頓公園內採野蔥，遭到市公園局人員制止，以破壞公園財產為由，開出一張200元的罰單；若不認罪，最高罰金可至300元。

事實上，為了防治害蟲，市公園局平時也會在公園內噴灑藥物，若擅自采摘，未經清洗乾凈就吃下肚，恐對人體有害。

兩名長者均表示，事前並不清楚規定存在，是抱著「變廢為寶」心態去採摘。市公園局專員斯特尼斯(Dan Kastanis)表示，鼓勵所有對種植和收穫植物感興趣的市民，加入已有超過600個的GreenThumb社區花園，其會提供免費的園地空間、培訓和材料支持，網址為www.greenthumbnyc.org。