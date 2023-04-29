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嫌犯照大屏幕示眾 「止罪卡車」將進駐案發地

記者張晨／紐約報導
卡車上的螢幕將展示通緝犯照片或犯罪片段。(市警提供)
卡車上的螢幕將展示通緝犯照片或犯罪片段。(市警提供)

成立於1983年的紐約市警通緝舉報止罪系統(Crime Stoppers)，已成為公眾和警局之間的主要橋梁，多年來屢協助市警偵破包括懸案等案件，市警總局近日宣布，將利用「止罪卡車」展示通緝犯照片或犯罪片段，能更快散播相關信息，也鼓勵民眾提供線索、協助辦案。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表示，由市警察基金會(New York City Police Foundation)捐贈的大屏通緝展示車「止罪卡車」配備了LED屏幕，可以遠程下載視頻，確保有關犯罪的信息盡快傳播給受影響的社區；目前市警還有另外兩輛車在使用中。

西維爾說，透過警方與社區的關係進一步加強，將可帶來更安全的社區；她表示，「止罪卡車」也是全市民共同承擔安全責任的代表，這些巡迴卡車將幫助延續止罪系統這一40年的傳統。

止罪報案系統於1985年被市警察基金會接管，在曼哈頓下城的警察廣場一號辦公，有工作人員全天候接聽電話。

市警總探長西格(James Essig)表示，2022年市警共收到了1155條有關調查的線索，今年到目前為止收到了331條來自公共的線索；截至2023年4月，已經發放了超過300萬元的獎勵。

此前在布碌崙(布魯克林)日落公園地鐵濫射案中，造成20多人受傷的嫌犯詹姆斯(Frank James)，也是根據止罪熱線提供的線索，幫助逮捕的。

西格說，這些線索拓寬了探員的調查視野，最後得以讓嫌犯落網，止罪卡車將敦促探員對新罪案作出立即反應，返回進行後續調查，並向公眾提供信息，幫助快速解決犯罪問題，維護社區治安。

在位於市警總局13層的止罪接線辦公室裡，工作人員接聽來自公眾的匿名電話，在部門內人員必須至少有三年的探員經驗；並在將舉報人提供的信息傳遞給案件調查員之前進行審查。

市警的止罪卡車將進駐案發地，巡迴展示嫌犯體貌、現場錄像。(市警提供)
市警的止罪卡車將進駐案發地，巡迴展示嫌犯體貌、現場錄像。(市警提供)

警察 通緝 地鐵

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