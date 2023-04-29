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曼哈頓華埠首場「社區安全意識宣傳會」 5/6舉行

記者劉梓祁／紐約報導
市長辦公室亞太裔特別工作組28日宣布，將於5月6日在華埠舉行首場「社區安全意識宣傳會」。(記者劉梓祁／攝影)
市長辦公室亞太裔特別工作組28日宣布，將於5月6日在華埠舉行首場「社區安全意識宣傳會」。(記者劉梓祁／攝影)

市長辦公室亞太裔特別工作組(Mayor's AAPI Taskforce)28日在曼哈頓華埠召開記者會，宣布將在5月6日(周六)，舉行華埠首場「社區安全意識宣傳會」，將有多個政府部門參與設立展位，向社區與商家宣傳安全知識和收集意見。

市長辦公室亞裔事務主任鄭祺蓉表示，此次宣傳會作為市府在華埠舉辦的首次安全類活動，具有特別意義，背後離不開關心華埠居民和議員的共同努力，也再次證明了政府雖有領頭作用，但是需要社區當手足，共同聯動才有結果。

副市長辦公室高級顧問顧雅明說，宣傳會的舉辦說明市長亞當斯(Eric Adams)自競選以來便不斷強調的公共安全正被關注，且今年政府各部門增加了許多亞太裔專員，也知曉人們對於安全的擔憂和社區的問題，將努力解決諸如夜晚不敢出門等顧慮。

根據特別工作組介紹，活動將在華埠孔子大廈旁包厘街(Bowery)舉辦，並將採取不封路措施，盡可能減小對民眾的影響；各政府部門將在人行道與街邊設置超過30個展位，包括曼哈頓地區檢察官辦公室、市警局、市人權局和市消防局等，並向到場人士提供禮品及飲用水。

市人權局亞裔社區首席顧問馮郁雯表示，希望藉此活動打破部分人認為政府不與民間合作的誤會，此次參與部門數量多、業務廣，將有不同主題的室內專題研討，也會有州和聯邦層級的講者到場。

此次宣傳會由市人權局、市預防仇恨犯罪辦公室、市長移民事務辦公室和市長辦公室社區事務部等單位聯合主辦，並由紐約中華總商會、亞太公共事務聯盟紐約分會和城市保健(MetroPlus Health)共同贊助。

同時出席記者會的還有市公民參與委員會社區專員高麗紅(Catherine Gao)、市長辦公室社區事務部專員何助敏(Gilbert Hoe)和市長移民事務辦公室社區專員李麗(Lydia Li)等。宣傳會日期為5月6日，時間下午1時至4時，主會場位於包厘街33號。

華埠 亞裔 曼哈頓

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