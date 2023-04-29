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角聲6月8日籌款餐會 盼企業家送愛華社

記者高雲兒╱紐約報導
紐約基督教角聲佈道團宣布將於6月8日晚舉行籌款餐會，從而更好地服務華社。(記者高雲兒╱攝影)
紐約基督教角聲佈道團宣布將於6月8日晚舉行籌款餐會，從而更好地服務華社。(記者高雲兒╱攝影)

華人移民服務數十載的紐約基督教角聲佈道團，近日宣布將於6月8日(周四)舉行籌款餐會，向社區企業家和各方人士募款，以更好地服務華社。

餐會聯合主席陳熾牧師表示，40年前「基督教角聲佈道團」從曼哈頓華埠的一張桌子開始，走出教會四圍的牆，以實際行動關懷社區中的華人同胞，目前在紐約地區，角聲佈道團的四個「移民服務中心」每天向華人社區提供各項服務，包括免費移民及法律諮詢、免費報稅服務、專業心理輔導及老人關懷服務等，同時拓展中小學課程等項目。

陳熾表示，希望藉這次餐會與華人社區建立更多合作渠道，共同打造一個繁榮、安全、關心民生的移民環境；他說，將竭力與各社區機構、企業界、專業人士、社團組織連結，協助華人移民群體在美國達成安居樂業的願景。

另一名餐會聯合主席戴斌表示，這是角聲佈道團首次正式向社區而不僅僅是教會成員進行介紹，希望得到社區人士的支持。角聲佈道團首席總幹事葉啟明牧師也稱，希望藉各方支持更好地服務華社。

出席記者會的還有餐會的策畫委員和榮譽委員，包括陳作舟、李德怡、林建中、顧雅明、王碚、倫洪光等，他們對角聲過去40年做的貢獻做出肯定，呼籲社區企業家和各方人士支持。

餐會將在6月8日晚6時於法拉盛喜來登酒店二樓宴會廳(Phoenix Ballroom)舉行，地址為法拉盛39大道135-20號。欲知詳情，請與餐會聯合主席陳熾牧師聯繫，電話為(630)699-9460。

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