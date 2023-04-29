歡慶30周年 佛光山紐約道場推系列活動

佛光山紐約道場介紹30周年系列慶祝活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

為慶祝深耕大紐約社區30周年，佛光山紐約道場近日在皇后區法拉盛 宣布，將自30日(周日)起舉辦一系列慶祝活動，其中包括佛光兒童祝福禮、「永恆的星」音樂會、以及疫情後回歸的佛誕節「佛光三好園遊會」等，歡迎有興趣的民眾參加。

佛光山紐約道場住持覺麟法師以及國際佛光會紐約協會會長陳澄慧介紹，團隊將更致力於「文化和教育」項目，對內考核人間佛教宣講員，推動人間佛教，對外舉辦各類活動，為打造「做好事、說好話、存好心」的「三好」社區向下扎根。

針對0到10歲兒童的「佛光兒童祝福禮」，將於30日下午2時至4時在紐約道場舉辦，屆時將藉由做觀世音菩薩契(義)子女的儀式，為孩子們提供紙製證書與祝福，並根據不同年齡層開展親子遊戲、抓周、雲水禪、雲宇宙、佛國之旅等活動，促進全家信仰傳承與家庭和樂。

疫後回歸的慶祝佛誕節「佛光三好園遊會」，將於5月21日(周日)在道場舉辦，上午10時為浴佛法會，11時園遊會則將開始。活動內容包括佛誕獻供、素食廣場、創意攤位、人氣美食、節目表演、以及幸運摸彩。素食包括中、台、泰、日、馬來等各類傳統小吃及美食。

「永恆的星」音樂會，則將在6月9日(周五)晚7時30分在皇后學院響起樂章，國際佛光會紐約協會將與國際知名音樂人一同緬懷創會會長星雲大師 。音樂會上，星雲法師 的一生故事將以電影形式在台上演繹，現場則演奏室內樂，星雲法師的佛教音樂作品「三寶誦」也將用管風琴改編演繹。門票洽詢電話(718)939-8318。

此外，系列活動還包括北美洲人間佛教宣講員考核、紐約道場規畫的紀念星雲大師動態和靜態展覽、每年上網連署的「蔬食Ａ計畫Veggie A Plan」，連署網址：https://vegdays.org/index.php。