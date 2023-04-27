重現台灣夜市 Taiwan Fest周六登場

首場Taiwan Fest將於29日在曼哈頓雀兒喜展開。(取自Taiwan Fest臉書)

紐約街頭今年春夏將充滿濃濃台灣味，TaiwanFest和Passport to Taiwan將聯手透過走上街頭的方式，以親近民生的台灣夜市為主題，讓更多人品嘗台灣美食 、在地飲品和台灣手創品牌，現場更有台灣風景沈浸式體驗，首場活動將於29日(周六)在曼哈頓 雀兒喜(Chelsea)街坊節登場。

去年首次舉辦的TaiwanFest獲得廣大迴響，為了讓更多人體驗台灣夜市，今年將擴大舉辦五場，第一場於29日在雀兒喜展開，現場有具代表性的台灣魯肉飯、珍珠奶茶、傳統客家美食，還有夜市小吃刨冰、大腸包小腸、地瓜球等，以及充滿創意的摩登台式三明治、亞洲創意棉花糖，除了美食，另有台灣新生代自創品牌和文創商品，呈現台灣美食與品牌力。

為強化推廣台灣觀光 ，台灣觀光局也擴大參與本次活動，觀光推廣攤位可觀賞360度VR影片，身歷其境體驗台灣在地風景，並提供台灣觀光文宣及諮詢服務，外國護照持有者現場出示已訂購前往台灣的機票，現場贈送台灣五天的手機4G上網兌換券，限量100張，送完為止。

觀光局駐紐約辦事處表示，為擴大吸引國際旅客訪台觀光，台灣觀光局推出「遊台灣金福氣」(Taiwan the Lucky Land)「自由行旅客來台消費金」抽獎活動，只要是國際自由行旅客，持非台灣護照入境台灣停留3天至90天， 自航班表定抵達台灣時間從今年5月1日中午12時起至2025年6月30日止，就有機會獲得等值新台幣5000元的「電子票證」或「住宿折抵優惠券」，活動官網5000.taiwan.net.tw於4月28日(周五)起開放申請抽獎登錄。

此外為爭取在台過境轉機旅客入境觀光，也將推出「過境旅客入境台灣觀光半日遊程」，遊覽地點包含桃園、新北市、台北市等，活動將於5月1日開放旅客於活動官網https://halfdaytour.taiwan.net.tw/線上預約。歡迎國際旅客訪台觀光體驗寶島美麗風情。

對語言有興趣的參訪者，也能現場獲取台灣華語文推廣的最新資訊，一站式設計讓參訪者用各種方式認識台灣、體驗台灣、愛上台灣。

29日的活動時間為上午11時至下午5時，地點在曼哈頓第八大道交21街處，更多資訊在http://TaiwanFest.nyc；Passport to Taiwan則預計在5月28日(周日)的中午12時至下午5時，於聯合廣場公園(Union Square Park)北側舉辦，詳情在http://p2tw.org。