華人電動車店大火 民代促嚴管鋰電池

7大道一家電動車店凌晨發生火災。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙 (布魯克林)7大道一家華人電動車 店日前凌晨發生大火，延燒至樓上的住戶，導致將近20人無家可歸；這起火災也再度引起民選官員對鋰電池的管制，承認其方便性，但也指出需增加更多安全措施。

位於7大道5422號的華人電動車店內，於22日早上5時50分許發生大火，消防員隨即趕到現場，在一個多小時後才成功撲滅火勢；這起大火造成兩名消防員、以及一名住在樓上的華人住戶受輕傷，另外二樓、三樓多個華人家庭、約16人一夕之間無家可歸。

當局透露最新消息，災後危險物品小組(Hazmat Team)人員被指示將店內裝有鋰電池的電單車搬岀，但至今起火原因仍在查。

意外後曾到現場了解情況的州眾議員鄭永佳(Lester Chang)表示，所幸樓上被燒壞的程度不算太嚴重，只是水管遭到破壞，「很快又能開放居住了」。

儘管未證實火災由鋰電池所造成，但他認為這樣的意外在社區已逐漸成為一種模式，「不僅在摧毀商店的發展，還殃及人們的家園」，需要作出一些改變保證社區的安全。

紐約市不少民選官員支持電單車的使用，這樣的「微出行工具」擁有極高的方便性，特別是對食物外送行業而言，但也需要市府嚴格控管，降低意外的發生。

鄭永佳在火災後也強調，加強對鋰電池的運用限制，如必須符合UL測試的電池標準、並提出相關提案，為在這類事故中損失的房客提供保險。