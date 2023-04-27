傳達島嶼風情 台灣愛樂獲滿堂彩

NSO音樂總監馬寇爾(左)及獨奏小提琴家黃俊文(右)攜手NSO團員，於林肯中心大衛·格芬廳演出。(紐文中心提供)

國家交響樂團(NSO)以台灣愛樂(Taiwan Philharmonic)之名，首度巡演美東，在音樂總監馬寇爾(Jun Märkl)領軍下，於本月14日至23日間分別在紐約、華府 、芝加哥等地演出共四場，成功落幕。這是疫情 之後首次的國際巡演，亦為NSO首次登上林肯中心及華府甘迺迪表演藝術中心等古典樂指標場地，意義非凡，以音樂傳達「島嶼台灣」特色，讓國際聽見台灣。

國家交響樂團在曼哈頓的林肯中心有兩場演出，4月14日與林肯中心室內樂協會(CMS)音樂家於愛麗絲·杜莉音樂廳(Alice Tully Hall)共同演出，雙方默契十足，演出贏得全場喝采；4月21日於林肯中心大衛·格芬廳(David Geffen Hall)演出，由紐約愛樂共同主席唐騮千(Oscar Tang)致詞揭幕，NSO演奏台灣作曲家陳可嘉「潮生潮落」、布魯赫、孟德爾頌及德布西等四首以海洋為主軸的曲子，獨奏小提琴家黃俊文精湛演出，現場聽眾數度起立鼓掌，氣氛熱烈。

指揮馬寇爾於演出結束前向現場聽眾介紹，福爾摩沙是台灣的舊名，源自葡萄牙語，代表美麗的島嶼，希望大家有機會可以造訪這座島嶼，隨後帶領樂團演奏蕭泰然「來自福爾摩沙的天使」作為安可曲；他還表示，這首曲子是送給大家的邀請函，歡迎大家造訪台灣。

在駐紐約經濟文化辦事處邀請下，教廷、貝里斯、史瓦帝尼、聖克里斯多福等十餘台灣友邦國，及理念相近國家駐聯合國常任代表與駐紐約總領館官員，以及在地音樂家、藝文及教育界人士，包括大都會博物館、紐約現代美術館 (MoMA)、魯賓美術館(Rubin Museum of Art)、紐約市立大學勃魯克學院(Baruch College)、羅格斯大學、西點軍校等代表，共同聆賞來自福爾摩沙的聲音。

經文處處長李光章在演後酒會致詞時表示，感謝NSO不遠千里來到紐約，用美妙的樂音頌讚美麗的福爾摩沙，並分享了一段蔣勳的詩作「願」；李光章說，當晚表演勾起他的思鄉之情和對台灣壯麗美景的想念，相信現場觀眾也都感受到音樂家們創造出的海洋和波浪。