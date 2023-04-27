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護理工靜坐維權 市議會表態願對話

記者許君達／紐約報導
家庭護理工維權團體此前在市政廳抗議，對此市議會回應歡迎雙方公開對話。(記者許君達／攝影)
家庭護理工維權團體此前在市政廳抗議，對此市議會回應歡迎雙方公開對話。(記者許君達／攝影)

日前數十位家庭護理工，在曼哈頓下城市政廳外靜坐三天，抗議市議長歐德思(Adrienne Adams)長時間拖延旨在廢止護理員24小時工作制的175號提案表決。市議會發言人此後回應，議會歡迎公開對話，討論如何更好地保護護理工權益。

此前，曾有自稱來自市議會內部的聲音，指責提出175號提案的市議員馬泰(Christopher Matre)及提案內容，稱若要支付24小時工作護理工滿額工資，需要由州市府超支10億元，引發示威人群的強烈不滿。不過，市議會在隨後的官方回應中，展示對溝通、對話的開放態度，表示提案正在進程中，並表達對紐約市存在的勞動剝削和工資盜竊現象關切。

「婦女也是人運動」表示，發起方原本要求議長在5月1日(周一)國際勞動節前展開對話，並將175號提案交付表決。但鑑於時間緊迫且市議會方面釋出了善意，所以只要能在此日期之前與議長或其他權威人士展開交流，並有效推動提案的進程，便表示歡迎。

「婦女也是人運動」發言人張Yolanda反駁了「超支10億元」的說法。她表示，聯邦和州政府已經為接受照護的「白卡」持有者支付了投保的資金，護理員工資的開支應由保險機構支付，而不該由政府再支出一筆。

馬泰也持相似觀點，他表示，現在家庭護理工值班24小時只能拿到13小時工資，這源於前任州府留下的不合理規定，175號提案要求24小時照護須由最少兩人輪班，每位護理員值班12小時並拿滿12小時工資。如果提案通過，那麼支付護理員工資的機構便需要增加接近一倍的支出，然而這筆錢實際是要從保險機構的利潤中扣除，而不該由納稅人支付。

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