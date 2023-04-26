布碌崙「開放工作室」 用藝術和世界交流

台灣忠泰美術館總監黃姍姍(左一)、藝術家何孟娟(中)參觀駐村策展人常鴻雁(右一)開放工作室展示成果。(紐文中心提供)

布碌崙(布魯克林)多家藝文機構，於21、22日連續兩天，聯合舉辦「開放工作室」(Open Studios)活動，吸引超過3000人參與，正在紐約駐村的台灣策展人李彥儀、常鴻雁、藝術家王博彥也發表駐村創作的階段性成果，介紹作品及台灣的藝文環境，與來自世界各地的藝術愛好者交流，打開更多未來合作契機，也發現「在紐約，台灣不是一個陌生的名字」。

在文化部選送推薦下，李彥儀和常鴻雁至紐約ISCP國際藝術工作室駐村五個月，與來自28國35位駐村藝術家，共同參與為期兩天的開放工作室活動；ISCP為知名非營利當代藝術駐村機構，至今已接待超過1800名來自90個國家的全球新銳藝術家及策展人。

李彥儀策展研究關注自動化及自主性議題，特別針對2018年Uber自駕車 實驗在美國亞利桑那州造成致命車禍等事件，探討自動化與人類失去面對複雜決策能力之間的關係。

李彥儀表示，透過開放工作室認識來自加拿大、摩洛哥、瑞典 、亞洲等不同國家的策展人、藝術家、藝術書籍出版商等，均對自動化的研究甚感興趣，已收到不少後續合作的邀約。

策展人常鴻雁小型重點呈現過去在台灣台南市美術館 、桃園市立美術館參與的策展案，本次駐村也試圖用不同的途徑和觀點，呈現冷戰時期美台間的政經關係，乃至於對於現當代藝術媒介的影響。

常鴻雁說，這段時間和ISCP總監Susan Hapgood及駐村藝術家一起參訪當地工作室，在訪談中打破自己的盲點，也快速建立人脈。

由駐紐約台北文化中心與駐村機構三角藝術協會合作選送的新媒體藝術家王博彥，展出近期剛完成的錄像作品「Endearing Insanity」及平面影像作品，採用類似劇場黑盒子形式布置呈現，充滿巧思。

王博彥分享，「Endearing Insanity」透過3D電腦繪圖創作的寫實物件與場景，探索「他者」的概念，檢視日常生活中的禁忌、壓抑和慾望。在開放工作室活動中，收到來自各種文化背景觀眾的回饋，將持續和紐約策展人、藝術家交流，爭取更多作品曝光機會