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維權組織集會 要求擴大半價地鐵卡

記者許君達／紐約報導
社區組織、民選官員和部分民代在市政廳外集會，要求市府擴大「公平票價」計畫。(記者許君達／攝影)
社區組織、民選官員和部分民代在市政廳外集會，要求市府擴大「公平票價」計畫。(記者許君達／攝影)

交通維權機構「乘客聯盟」(Riders Alliance)與多位民選官員、社區代表，19日在曼哈頓下城市政廳廣場前集會，表示地鐵、公車的單程2.75元票價，對弱勢群體和低收入家庭來說負擔不小，要求市府增加對「公平票價」(Fair Fares)計畫的撥款，擴大受益者範圍；根據研究，擴大後將能惠及170萬人。

當天參加集會者約20人，市議長歐德思(Adrienne Adams)、皇后區區長理查茲(Donovan Richards)以及部分民選官員、市民代表到場聲援並發表演講。

集會的訴求是要求市長亞當斯(Eric Adams)提供6150萬元的預算，在今年6月前，將有資格享受市內公共交通優惠票價的人群，擴大到所有收入水平未超過聯邦貧困線兩倍的市民。

例如，目前四口之家年收入低於3萬元才有資格申請，該項目註冊人數僅有28萬人；若按照提議擴大計畫，年收入6萬元以下的四口之家就可申請，預計將有約170萬工薪階層可以使用半價地鐵卡

歐德思表示，公共交通系統是連結每個市民與這個城市工作機會和多元文化最重要的紐帶，但2.75元的單程票價對包括弱勢群體和低收入家庭等族群來說，既是日常生活中的必要成本，也是一筆不小的負擔。

她說，擴大的「公平票價」計畫，將可為那些收入水平沒有達到聯邦貧困標準兩倍的四口之家，每年省下約5萬3000元的交通成本。

理查茲則表示，市民能夠平等的使用公共交通，也是維持社會公平、機會公平以及階層上升渠道暢通的重要前提；「對於連坐車出門打工的成本，都會成為沉重負擔的家庭和社區來說，2.75元的票價會讓他們徹底深陷於貧困的漩渦。」

理查茲還提到，皇后區東、南部的大規模社區因地鐵無法通達，不少居民必須依賴長島鐵路出行，他也呼籲在擴大該計畫的同時，也應該覆蓋到這一地區的通勤鐵路。

歐德思表示，擴大的計畫將可為廣大的民眾省下交通成本。(記者許君達／攝影)
歐德思表示，擴大的計畫將可為廣大的民眾省下交通成本。(記者許君達／攝影)

低收入 地鐵卡 皇后區

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