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客流恢復 PATH採購新車 年底投入使用

記者許君達／紐約報導
PATH日前接收了第一批72輛全新採購的車廂，預計將在今年年底全部投入使用。（取自MTA Flickr）
PATH日前接收了第一批72輛全新採購的車廂，預計將在今年年底全部投入使用。（取自MTA Flickr）

由紐新航港局(Port Authority)運營的跨哈德遜河地下鐵路(PATH)日前在新澤西州霍伯肯(Hoboken)車站接收了第一批全新採購的車輛；港務局總斥資1億7200萬元從川崎重工訂購了72輛新車廂，預計將在今年年底全部投入使用，為該鐵路系統增加20%的運力。

PATH鐵路系統主管Clarelle DeGraffe透露，目前PATH整體客流量大約達到了新冠疫情之前的60%，其中上下班高峰時段的客流恢復率達到80%，而周末則達到了90%。她表示，在疫情前，乘客普遍反應車內擁擠，而現在隨著客流逐漸恢復，採購新車廂以增加運力成為公司今年度的重要目標。

PATH官員3月曾宣布，將在運行於世貿中心(World Trade Center)和紐瓦克賓州車站(Newark Penn Station)之間的線路上試行九輛編組的列車以增加運力，並計畫在2024年之前將所有高峰時段列車的編組加長。此次新採購的車廂便將用於實現這個目標。

目前，PATH系統擁有350輛PA-5型車廂，而72輛新車廂訂單將只有所謂的「C型車」，沒有司機控制系統，只能加掛在列車中部作為從動單元。據透露，新車廂到貨後需要進行為期幾天的試運行，然後才能正式加入運營編組搭載乘客。

PATH 疫情 新澤西州

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