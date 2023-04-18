10天超馬開跑 台灣4好手挑戰

紐約十日超馬開跑。(記者鄭怡嫣／攝影)

來自台灣的四位超級馬拉松 好手，17日在紐約法拉盛 草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)參加紐約超級馬拉松賽，挑戰為期十天的賽程；最年長的鐘運華，穿一雙台灣製人字拖，計畫在首日「不斷電」跑滿24小時並再創佳績。

以印度靈修導師錢穆伊(Sri Chinmoy Ultra race)命名的六日及十日超馬賽，其十日超馬賽程17日中午在法拉盛可樂娜公園拉開帷幕，吸引近20個國家、22位選手參賽，他們需在公園設置的路線連跑10天，並在就近地點搭設帳棚飲食休息。

參與者中包括來自台灣的三男一女，分別為66歲的鐘運華、50歲的魏嘉鴻、27歲的王萬仁、以及53歲的蔡文雅。其中鐘運華及蔡文雅，也曾在去年同來紐約，與「台灣超馬老爹」羅維銘共參與六天超馬賽，鐘運華在當時還取得60至69歲分組第二名、男子組第十的佳績。

「高中的時候我就很會跑」，鐘運華說，從郵局退休 後，40多年未跑步的他則拾回少年時的特長開始跑步，如今已在逾40多個國家環跑、參與賽事，跑齡也已滿六年三個月。在此次比賽中，他是所有參賽者中最年長者，計畫在首日不間斷連跑24小時，之後稍作休息後再重新上路，期望再創佳績並打破羅維銘的紀錄，「跑到累就休息」，至於飲食，則「隨便吃上一點」。