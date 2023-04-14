大紐約區華人教育基金會獎學金 開放申請

大紐約區華人教育基金會以及雲吞食品公司宣布，本年度獎學金已開放申請。圖左起為：雲吞食品公司市場及公共事務助理副總裁莫念恩、人資總監陳少明、大紐約區華人教育基金會會長李德怡、雲吞食品公司執行長黃本勁、法拉盛商改區行政主任余鈿崧、基金會學生輔導委員會黃崑山。(記者鄭怡嫣／攝影)

為幫助更多華人 學子實現高等教育 ，減緩學貸壓力，雲吞食品公司13日宣布，向大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)捐贈8萬元，設立八個大學四年期的獎學金名額；目前基金會的2023年度其他獎學金項目也已開放申請，為秋季進入大學的12年級生，提供共四項、18個名額的獎學金，申請截止日期為6月1日(周四)。

雲吞食品公司執行長黃本勁(Norman Wong)表示，在中餐及亞洲餐館從業的華裔家長，長時間賣力工作支持孩子的成長，公司成立50年之際，這筆贈金及「成就獎學金」的設立，意在回饋這些辛勤的家庭，促進教育並為孩子圓夢。父母或監護人在美國亞洲餐飲業工作一年以上的華人學子，皆有資格申請。

基金會會長、世報執行董事李德怡表示，對移民 來說，高等教育是未來成功的奠基石，往年資助的華生，許多都是家中的首位大學生或來自低收入家庭。獎學金除為他們提供經濟支持外，基金會也通過舉辦活動，助他們在大學求學期間成長發展、掌握技能、並為求職作好準備。

今年的獎學金包括：八名雲吞食品公司成就獎學金，每名學生四年共1萬元；兩名家庭財務需求獎學金(Need-Based Scholarship)，每名四年共1萬元；六名優秀獎學金，每名四年共4000元；兩名新移民獎學金，每名四年共4000元，學生須在2019年1月1日後來美。獎學金支票將直接寄到得主就讀大學。

申請人須是全職學生，有優秀成績證明，GPA3.5或以上；申請須提供一封推薦信，推薦人須熟悉申請學生，例如老師、學生顧問或雇主；另還須提交一篇自傳，說明個人興趣、目標、願望、特殊情況或克服的困難。

其他要求還包括：希望積極參與基金會並作出貢獻幫助其他學生；顯示出在課餘或社區活動中的領導能力，或曾贏得重要獎項等。

雲吞食品公司獎學金的申請人，須提供W2納稅表或其他家長／法定監護人在美國的亞洲餐館業工作至少一年的證明。新移民申請人須在自傳中說明語言、文化適應以外的特殊經歷。

有意申請者，可登錄網站greaternychinese.dollarsforscholars.org，在「Students & Parents」頁面申請。若有任何問題，可發送電郵至[email protected]，或致電(929)335-3537、(631)320-8854，或查詢[email protected]；若無法在線申請，也可填寫書面表格。