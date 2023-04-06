李翠珊訪番禺同鄉會 關注社區難題

同鄉會會員對李翠珊參選表達支持。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓 第一選區市議員參選人李翠珊(Susan Lee)，5日下午到曼哈頓華埠 的紐約美東番禺同鄉會，與十多位同鄉會會員討論社區關注議題；同鄉會主席張鈞提到，在東百老匯 上商戶霸占人行道問題嚴重，要求民選官員求助，但收效甚微。

張鈞在會上表示，同鄉會所在的東百老匯上，商戶占道經營的問題嚴重，其中有些是商家私自擴張營業空間，把商品擺到人行道上，有些占道者是無證商販。

「樓下很多擺賣海鮮的路邊攤，天氣一熱，蒼蠅橫飛，我們這裡都不敢開門開窗」；他說，占道經營擠占了原本就很窄的人行道，而社區中又住著很多需要依靠助行器或拐杖走路的年長者，經常因此被逼到只能走到馬路上，與車爭道，相當危險。

該同鄉會表示，社區曾多次向民選官員和市府機構尋求幫助，然而效果甚微，由於罰則輕微，商販被處罰後很快便又回到街上，同鄉會反倒曾經因為商販在門前留下垃圾而吃上罰單。

李翠珊表示對該問題感同身受，不僅關涉環境衛生問題，也與社區的生活品質息息相關，她還提到，占道經營的商戶露天售賣海鮮，冷藏和保險設備不齊全，也可能對食品安全構成威脅。

她承諾若當選，將敦促相關部門參照皇后區法拉盛的經驗，對違規經營的商家和無證商販加強執法力度。而對於一些真正生活有困難的居民，李翠珊表示應該進一步增強非營利機構的社區服務功能，使有困難者不必再以違法的方式維生。