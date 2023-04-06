李翠珊訪番禺同鄉會 關注社區難題
曼哈頓第一選區市議員參選人李翠珊(Susan Lee)，5日下午到曼哈頓華埠的紐約美東番禺同鄉會，與十多位同鄉會會員討論社區關注議題；同鄉會主席張鈞提到，在東百老匯上商戶霸占人行道問題嚴重，要求民選官員求助，但收效甚微。
張鈞在會上表示，同鄉會所在的東百老匯上，商戶占道經營的問題嚴重，其中有些是商家私自擴張營業空間，把商品擺到人行道上，有些占道者是無證商販。
「樓下很多擺賣海鮮的路邊攤，天氣一熱，蒼蠅橫飛，我們這裡都不敢開門開窗」；他說，占道經營擠占了原本就很窄的人行道，而社區中又住著很多需要依靠助行器或拐杖走路的年長者，經常因此被逼到只能走到馬路上，與車爭道，相當危險。
該同鄉會表示，社區曾多次向民選官員和市府機構尋求幫助，然而效果甚微，由於罰則輕微，商販被處罰後很快便又回到街上，同鄉會反倒曾經因為商販在門前留下垃圾而吃上罰單。
李翠珊表示對該問題感同身受，不僅關涉環境衛生問題，也與社區的生活品質息息相關，她還提到，占道經營的商戶露天售賣海鮮，冷藏和保險設備不齊全，也可能對食品安全構成威脅。
她承諾若當選，將敦促相關部門參照皇后區法拉盛的經驗，對違規經營的商家和無證商販加強執法力度。而對於一些真正生活有困難的居民，李翠珊表示應該進一步增強非營利機構的社區服務功能，使有困難者不必再以違法的方式維生。
張鈞還代表一些英語不好的同鄉提出建議，設在華人聚居區的議員辦公室最好聘請能說普通話或粵語的工作人員，使居民能向民意代表們轉達真正的民意。
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