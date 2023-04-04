台灣同鄉會年會 疫期貢獻獲肯定

大紐約台灣同鄉會年會嘉賓合影。(記者劉梓祁╱攝影)

大紐約台灣同鄉會1日在法拉盛台灣會館舉行年會午宴，200多名長幼同鄉與皇后區 長等民選官員同樂，為疫情 發生後的首次大型餐會。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章致辭時肯定同鄉會對團結海外僑胞的努力，並表示總統蔡英文日前過境紐約時請他轉達，感謝紐約鄉親的熱情，她感到很溫暖，將繼續一起為台灣打拚。

同鄉會會長廖士敦表示，因為疫情等原因年會已有段時間未舉辦，因所有同鄉的團結和支持，才順利走出疫情陰影，將持續推動台灣團體和社區合作，讓更多人認識台灣精神。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)說，台灣社區在疫期對紐約有突出貢獻，他也曾到訪台灣並登上地標性建築台北101大樓，對紐約的台灣文化和飲食傳統很感興趣，值得大力推廣讓更多人瞭解。

出席發言的還包括紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、大紐約台灣同鄉會董事長蕭忠正、國會眾議員 孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員黃敏儀、州眾議員金兌錫、皇后區民事法官候選人江伊敏等人。

現場並介紹近期活動，包括：4月15日(周六)上午10時至12時，在台灣會館的復活節派對，有豐富手工藝、遊戲、舞會、現場表演、時裝秀等。票價為每位兒童20元，一名成人可免費攜帶一名付費兒童入場。所有收益將捐贈給紅十字會。購票者還可免費獲得一杯珍珠奶茶和限量版Kapital K兔子T恤，由於場地有限，只有100張門票，請盡快預購。