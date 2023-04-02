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徵兼職採購員 主婦淪詐騙集團洗錢工具

記者張晨╱紐約報導
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)
兼職「線上採購員」鎖定主婦、媽媽，讓她們當「車手」，看似購買禮物卡，實則協助盜刷信用卡。(記者張晨╱攝影)

近日紐約出現盯準全職媽媽和主婦聊天群的新型詐騙，詐騙分子以擔任「兼職採購員」為由，引誘她們在電商亞馬遜(Amazon)上充值個人帳號下單禮物卡，實則涉及非法洗錢及盜刷信用卡，不少華人媽媽在不知情下被當「車手」，因此被封鎖帳戶。

家住曼哈頓的華人郭女士日前透過網路社群平台加入本地主婦媽媽群，其中一名稱住在下城的全職媽媽Viki私訊她詢問，「是否有興趣於業餘時間賺些零用錢。」

交談之下郭女士得知，這種亞馬遜兼職採購員，是詐騙分子提供亞馬遜禮物卡給參與者，讓參與者充值到個人亞馬遜帳戶，再用個人帳戶幫詐騙分子購買大型連鎖公司的禮物卡，包括Apple、Target、梅西百貨等，每次刷單可拿5至20元不等的佣金。

「一開始比較順利，也賺了些小錢，但是幾次之後就收到亞馬遜的警告郵件，稱帳戶有異常支付行為」，郭女士說，亞馬遜要求她在72小時內上傳充值禮物卡的購買信息，否則帳戶將被凍結。

郭女士向對方反應，但詐騙分子說只是亞馬遜內部系統問題，哄騙她繼續刷單，由於無法證明禮物卡的合法來源，最後郭女士的亞馬遜帳號被永久封號。

據了解，該類型詐騙「有組織且很有規模」，有些人甚至在中國，針對海外華人群體尋找「車手」；這群詐騙分子專門盜刷信用卡，因需求量很大，需要到處拉人刷單，把將這些黑卡充值變現。

在網路上搜尋「亞馬遜兼職採購員」，可以找到大量徵求「在美華人」擔任兼職採購員的文章，要求應徵者只需擁有半年以上的亞馬遜帳號、一台手機或電腦即可，稱「不需代墊費」、「工作時間自由安排」；據了解，有不少落入圈套的受害者都是留學生、寶媽，或家庭主婦。

亞馬遜 詐騙 華人

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