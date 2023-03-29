涉仇亞攻擊 女嫌曾被捕35次

曼哈頓仇恨攻擊亞男的女嫌重罪累累，再被控縱火殺人。 (警方提供)

曼哈頓中城23街地鐵站 去年底發生一起仇恨犯罪案件，涉事非洲裔女子賴特(Tandika Wright)大罵一亞裔 男子「中國佬攜病毒」；她近日再次因縱火 、謀殺被捕。警方指，她此前曾因謀殺、縱火等重罪入獄多次，有35次被捕紀錄。

警方表示，賴特近日再次被捕，原因是2021年底涉嫌於皇后區一政府樓縱火謀殺49歲的諾利(Lavina Nolley)，據稱，賴特在公寓縱火前砍傷受害者。警方起初認為諾利是自殺，但屍檢顯示，起火前曾被人割傷，死因是吸入濃煙；消息人士稱，涉案雙方似乎都是吸毒者，這起謀殺案與毒品有關。

賴特在24日被捕，並於皇后區刑事法院被控謀殺、過失殺人、襲擊和縱火等罪，法官下令不得保釋。賴特不久前才因重罪騷擾在曼哈頓被捕，她在地鐵上朝一26歲亞裔男子大罵「你是中國佬嗎？你們的人把病毒帶到這，殺死了我們的人。」(Hey, are you a c—k? You people brought the virus here. You people killed my people)，還猛推受害者。

賴特曾於2014年被捕，控二級謀殺，但紀錄顯示，她最終被判一級過失殺人未遂，2019年獲得假釋，此次被捕時仍在假釋期。

紀錄顯示，2011年至2013年，賴特曾因縱火罪入獄，她有35次被捕紀錄，今年1月被控毆打與她同居的男子，造成對方重傷，該襲擊案仍在布碌崙(布魯克林)法院審理。