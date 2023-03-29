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康尼島月神公園 3.31開放

記者胡聲橋／紐約報導
康尼島月神公園31日起開放。(記者胡聲橋／攝影)
康尼島月神公園31日起開放。(記者胡聲橋／攝影)

深受人們喜愛的康尼島月神公園(Luna Park)將於31日(周五)對遊客開放，並慶祝這個標誌性的遊樂園成立120周年。公園這個旅遊季將有四個新的大型遊樂設施，包括去年剛啟用的兒童過山車「托尼快車」(Tony's Express)和激流勇進「樂提的寶藏」(Leti's Treasure)等。

月神公園這個周末還將慶祝成立120周年，包括慶祝月神公園的經典項目「旋風過山車」(Cyclone)對遊客開放96周年。今年的頭96名乘客將免费乘坐，並得到一杯免费的經典飲料「牛奶蘇打水」(Egg Cream)。霹靂飛車(Thunderbolt)和旋轉木馬(B&B Carousell)也都是長盛不衰的保留項目。公園的年度捐贈日將在周日舉行，這一天的收入將捐給兒童慈善機構。

月神公園管理公司國際中央娛樂(Central Amusement International)總裁扎波拉(Alessandro Zamperla)說，月神公園有美麗的海景，再加上紐約人的熱情，這一切都無可匹敵。

從31日中午到國殤日(Memorial Day)，月神公園將在每個周末(周五、六、日)開放，公校春假期間(4月7至16日)則每天開放。從國殤日到勞工節(Labor Day)，也將每天開放。網址：https://lunaparknyc.com/。

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