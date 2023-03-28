LIRR主席伍華偉 退休接掌波城公運

伍華偉。(麻州州府提供)

麻州 州長希利(Maura Healey)27日宣布，任命曾任紐約長島鐵路 (LIRR )主席和紐約州交通廳(New York State Department of Transportation)執行副廳長的伍華偉為麻州海灣運輸局(MBTA)的新任總經理。

根據安排，伍華偉將於4月10日履職，年薪約47萬元，高於前任。 他表示，上任後將著力於革新MBTA的經營方式，並擴大招聘力度，吸納更多員工以維持可靠的服務。該局為麻州交通廳下屬機構，負責運營大波士頓地區公共運輸服務。

伍華偉去年初宣布從長島鐵路辭職並開始退休生活。在任期間，他制定了「長島鐵路前進」(LIRR Forward)計畫，成功應對因嚴重延誤和基礎設施老舊的危機，使長島鐵路系統在2020和2021年間達到準點率的歷史高峰。MTA執行長利博(Janno Lieber)稱讚他是「非常強大的領導者」，甚至連作為對手的長島鐵路工會領導人都對他表達高度的敬意。