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陸軍法拉盛辦說明會 鼓勵華裔子弟入伍

記者鄭怡嫣╱紐約報導
美國陸軍法拉盛說明會。(記者鄭怡嫣╱攝影)
美國陸軍法拉盛說明會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

美國陸軍招募中心，26日聯合美國河南同鄉會以及美國河南青年委員會，在法拉盛舉辦參軍說明會，介紹陸軍工種以及退伍後的福利，鼓勵更多華裔子弟入伍。

同鄉會會長王繼成表示，同鄉會接觸不少移民二代，都有當兵意願卻對流程不瞭解。陸軍法拉盛徵兵站站長熊雄以及軍士李哲明介紹，法拉盛招募的亞裔人數，為關島、夏威夷後全美第三高，亞裔及華裔的參軍比率逐年提升。目前約10至15%為亞裔陸軍。軍中不僅有前線人員，也有醫療、法律等文職，由於安全性較高、待遇較好、帶有職業技能培訓、退役後容易就業等，受到許多華人歡迎。陸軍提供的工作選擇包括：營養師、人力資源、工程師、藥劑師、金融、電子信息維護、獸醫、法律顧問等。

他們指，許多華人擔心英語能力，陸軍是唯一有英語學校且提供免費英語培訓的軍種，按英語水平，一周至六個月不等，之後英語考試達75分即可過關，還提供大學補助項目以及更好的醫療保險以及更低的買房貸款利率，大學補助項目包括學費減免、新兵訓練及職業培訓可作大學學分、免費接收全美任何網校教育、以及準軍官學校的100%入學率等。法拉盛徵兵站還有健身房，額外提供每周一次免費前期培訓，助體能訓練及交流。

民眾可前往位於法拉盛緬街36-40號的陸軍徵兵站，或撥(718)216-6938，了解更多信息及前期培訓。

美國陸軍招募中心聯合美國河南同鄉會、美國河南青年委員會舉辦華裔參軍說明會。(記者...
美國陸軍招募中心聯合美國河南同鄉會、美國河南青年委員會舉辦華裔參軍說明會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛 亞裔 河南

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