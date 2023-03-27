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1元披薩不再 法拉盛平價小吃也漲價

記者高雲兒／紐約報導
羅斯福大道的豆花店老闆說，仍在苦撐沒漲價。(記者高雲兒／攝影)
羅斯福大道的豆花店老闆說，仍在苦撐沒漲價。(記者高雲兒／攝影)

曼哈頓堅守1元售價的之名披薩店，因起司漲價，近日宣布調成1.5元。許多同病相憐的華人平價小吃店，也正苦撐，表示若通膨持續也得再漲價。

迫於物價上漲，許多披薩店相繼漲價，只有東村的兩兄弟(2 Bros.)披薩店一直保持原價，不過近日終於突破防線，最便宜的起司批薩從1元漲價到1.5元。店主稱，因為占其原料成本四成的起司價格，近期相比過去十年居高不下。

以廉價可口小吃聞名的法拉盛，平價小吃攤主也在高物價下掙扎。在羅斯福大道賣豆花的陳先生說，原材料上漲太兇，黃豆、花生和糖，「最近兩三個月，糖價幾乎翻倍」。他說花生在疫情前約50元一箱，現在最起碼70元。

雖然如此，他的豆漿近兩年仍然維持1.5元，豆花維持2.5元到4元，很多街坊照顧，所以沒有調價。儘管如此，生意仍大不如前，表示如果原料價格繼續上漲也撐不住了，「聽很多人說外面的豆漿起碼1.75到2元，豆花沒有低於5元的。」在店內消費的龔先生說，4元一大碗豆花非常便宜。

鄰近的快鹿小吃，菜單上有調價的痕跡，和蛋肉相關的均漲價：雞腿從1.75元漲價到2元，茶葉蛋從1.25元兩個漲到1.5元兩個，雞蛋餅從3元漲到3.5元。店主表示，原料物價最起碼都漲了三成，他們已儘量控制售價，「漲價也是沒辦法」。

地鐵站旁的金陵餅店，剛買了葡撻的黃小姐說，兩年前2元一個，如今2.75元。」她表示，以前常外食，現在不怎麼出去吃，小吃也開始變貴，「什麼都漲價，就是工資沒漲。」

陳豆花表示物價再漲就也要漲價。(記者高雲兒／攝影)
陳豆花表示物價再漲就也要漲價。(記者高雲兒／攝影)
快鹿小吃菜單上有著調價的痕跡。(記者高雲兒／攝影)
快鹿小吃菜單上有著調價的痕跡。(記者高雲兒／攝影)
金陵餅店的葡撻兩年間從2元漲到2.75元。(記者高雲兒／攝影)
金陵餅店的葡撻兩年間從2元漲到2.75元。(記者高雲兒／攝影)

地鐵站 法拉盛 疫情

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