番茄肉醬怎麼拚？11歲劉華予奪下長島拼字大賽冠軍

劉華予贏得長島拼字比賽冠軍，將在5月底參加全美大賽。(家人提供)

劉華予拼出最後一個單詞「Bolognese」(一種番茄肉醬)，雖然有些猶豫，但答對了，接著迎接他的是掌聲和獎盃。11歲的華裔 男孩24日贏得長島 拼字比賽冠軍，將代表長島在5月底參加全美拼字比賽(Scripps National Spelling Bee)。

該拼字比賽是美國規模最大的拼字賽，參賽者必須是八年級以下的學生，且往屆比賽的獲勝者不能再參賽。

在北大頸中學(Great Neck North Middle School)就讀六年級的劉華予，需要和來自不同年級的學生競爭。雖然最初只是想嘗試，但逐步贏得班級冠軍、學校冠軍，最後和來自納蘇郡(Nassau County)、威徹斯特郡(Westchester County)、蘇福克郡(Suffolk County)的47名學校冠軍比賽，「我很緊張，因為拼錯就淘汰了」。

最後，這場耗時四個多小時的決賽，以劉華予的勝利告終。「我自己都很意外」，他說在家都和父母說中文，不過感覺拼字比賽很有趣，「可以學到很多沒見過的單詞，以及學習拉丁文和希臘文的結構」。

過去兩周，劉華予每晚都在房間學習兩到三個小時，仔細研究發給參賽者4000個單詞的手冊。決賽前的最後一周，幾乎日以繼夜地努力學習。

同樣感到驚訝的還有他的父母。母親說意外的同時也感到驕傲，指孩子一直很主動，「功課都是A+，我們也沒怎麼管」。

劉華予平時愛看書，比如哈利波特 。他也愛音樂，四歲起拉小提琴。談及功課，劉華予說最喜歡數學，「可能想當數學家吧」。