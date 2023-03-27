我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九啟程祭祖：我去大陸等36年 實在久了點

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

番茄肉醬怎麼拚？11歲劉華予奪下長島拼字大賽冠軍

記者高雲兒／紐約報導
劉華予贏得長島拼字比賽冠軍，將在5月底參加全美大賽。(家人提供)
劉華予贏得長島拼字比賽冠軍，將在5月底參加全美大賽。(家人提供)

劉華予拼出最後一個單詞「Bolognese」(一種番茄肉醬)，雖然有些猶豫，但答對了，接著迎接他的是掌聲和獎盃。11歲的華裔男孩24日贏得長島拼字比賽冠軍，將代表長島在5月底參加全美拼字比賽(Scripps National Spelling Bee)。

該拼字比賽是美國規模最大的拼字賽，參賽者必須是八年級以下的學生，且往屆比賽的獲勝者不能再參賽。

在北大頸中學(Great Neck North Middle School)就讀六年級的劉華予，需要和來自不同年級的學生競爭。雖然最初只是想嘗試，但逐步贏得班級冠軍、學校冠軍，最後和來自納蘇郡(Nassau County)、威徹斯特郡(Westchester County)、蘇福克郡(Suffolk County)的47名學校冠軍比賽，「我很緊張，因為拼錯就淘汰了」。

最後，這場耗時四個多小時的決賽，以劉華予的勝利告終。「我自己都很意外」，他說在家都和父母說中文，不過感覺拼字比賽很有趣，「可以學到很多沒見過的單詞，以及學習拉丁文和希臘文的結構」。

過去兩周，劉華予每晚都在房間學習兩到三個小時，仔細研究發給參賽者4000個單詞的手冊。決賽前的最後一周，幾乎日以繼夜地努力學習。

同樣感到驚訝的還有他的父母。母親說意外的同時也感到驕傲，指孩子一直很主動，「功課都是A+，我們也沒怎麼管」。

劉華予平時愛看書，比如哈利波特。他也愛音樂，四歲起拉小提琴。談及功課，劉華予說最喜歡數學，「可能想當數學家吧」。

劉華予將代表長島參加5月30日至6月1日在華府舉行的全美拼字比賽。他表示，會繼續努力學習，母親則說，「結果沒那麼重要，更多的是享受過程」。

劉華予在決賽現場。(家人提供)
劉華予在決賽現場。(家人提供)
劉華予(右)於長島拼字比賽奪冠。(家人提供)
劉華予(右)於長島拼字比賽奪冠。(家人提供)

長島 哈利波特 華裔

上一則

1元披薩不再 法拉盛平價小吃也漲價

下一則

「夢想綻放」梅西花展揭幕 玫瑰、茉莉、薰衣草…打造天空之城

延伸閱讀

長島新選區亞裔占過半 劉巧怡參選議員

長島新選區亞裔占過半 劉巧怡參選議員
爭亞裔權益 顏偉華參選長島議員

爭亞裔權益 顏偉華參選長島議員
長島首屆新春慶典 歡享亞洲美食文化

長島首屆新春慶典 歡享亞洲美食文化
長島大頸華人協會宣傳橫幅 被塗鴉寫仇亞字眼

長島大頸華人協會宣傳橫幅 被塗鴉寫仇亞字眼
周末好去處／長島花車遊行 經典老爺車、旗袍會方陣

周末好去處／長島花車遊行 經典老爺車、旗袍會方陣

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39
圖為警消搶救現場。（截自NBC4 NY）

5童死亡 紐約16歲少年駕車 撞樹釀慘劇

2023-03-20 00:44

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？
唐嫣去哪了？被擋門外20分鐘離譜原因曝光粉氣炸

唐嫣去哪了？被擋門外20分鐘離譜原因曝光粉氣炸