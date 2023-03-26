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曼哈頓華埠勿街大火 公寓多半未受損 住戶有望下周搬回

記者張晨╱紐約報導
勿街禮品店大火後被釘木板，多半公寓未損，住戶有望下周搬回。(記者張晨╱攝影)
勿街禮品店大火後被釘木板，多半公寓未損，住戶有望下周搬回。(記者張晨╱攝影)

曼哈頓華埠勿街(Mott St.)47號商住樓24日下午發生三級大火，造成兩名住戶、八名消防員共十人受到輕傷，25日該棟建築外已被釘上木板，市樓宇局以及業主在現場善後；美東聯成公所梁漢本表示，建築大部份未有損毀，大樓在恢復煤電後即能申請檢查，若順利，有望在下周末前讓住客搬回。

市消防局表示，24日下午2時30分左右接獲報案稱勿街47號一樓禮品店發生大火，首批消防員到場後，發現火勢猛烈且迅速向上層蔓延，由於起火位置為店門正前方，給救援增加難度，共140名消防員到場參與撲救，所幸迅速控制火勢。

該建築一樓原有兩家禮品店，不久前由華人經營的禮品店已經關閉，當天的火苗由另一間禮品店竄出，店鋪老闆布延(Inamul Haque Bhuiyan)表示，所有的陳列商品和庫存均在大火中燒毀，「火勢蔓延的非常快，不到一分鐘就失去控制，我打電話報警，就馬上與顧客一起逃了出來」；該店由他和家人親戚一起經營剛滿一年，如今被盡數燒毀，住處也只得先被臨時安置。

梁漢本則持續在現場善後，他表示，除了禮品店被焚燬，救火期間公所禮堂及其他商戶也被水浸泡，火勢也波及到二、三、四樓的外牆及少部份臨街公寓。

當日截止記者發稿，起火原因仍在調查，21戶在事發當晚均獲准入屋取回個人物品；紅十字會表示，他們已經將七戶家庭安置在了包厘街(Bowery)的臨時酒店住房中，剩下一些住戶或選擇自行尋找住所，或與家人暫住。

市樓宇局指出，由於大部份公寓沒有損毀，大樓在恢復煤電之後即能申請檢查讓住客搬回，順利的話有望在下周末前可達成；市小商業服務局也派員到場，發放信息為受影響商戶提供援助。

市消防局至25日則仍在現場清理並確認起火原因，而由於居民樓入口與臨近餐廳後廚相連，相鄰的地下酒吧等也被木板釘上，恐影響經營。

由於該起意外仍處調查階段，當局未置評，市消防局亞裔鳳凰協會(FDNY Phoenix Society)主席趙榮光表示，加強對華埠及亞裔社區的消防教育宣導迫在眉睫，不管從常見的電路老化、延長線使用以及近期多發的電單車違規充電等，均對人員密集的商住樓造成威脅，若此案發生在傍晚，後果恐不堪設想。

勿街禮品店大火後被釘木板，多半公寓未損，住戶有望下周搬回。(記者張晨╱攝影)
勿街禮品店大火後被釘木板，多半公寓未損，住戶有望下周搬回。(記者張晨╱攝影)
勿街禮品店大火後被釘木板，多半公寓未損，住戶有望下周搬回。(記者張晨╱攝影)
勿街禮品店大火後被釘木板，多半公寓未損，住戶有望下周搬回。(記者張晨╱攝影)

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