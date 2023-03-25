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收入所得稅抵免 亞當斯促擴大資格

記者張心／紐約報導
紐約市長亞當斯聯合工薪階層領袖，呼籲州立法機構支持兒童稅收抵免。(市長辦公室提供)
紐約市長亞當斯聯合工薪階層領袖，呼籲州立法機構支持兒童稅收抵免。(市長辦公室提供)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)24日聯合工薪階層領袖，呼籲州立法機構支持兒童稅收抵免，並進一步擴大「收入所得稅抵免計畫」(Earned Income Tax Credit, 簡稱EITC)。

亞當斯表示，收入所得稅和兒童稅收抵免是很多紐約人的「生命線」，低收入群體、移民家庭憑藉這些計畫能夠更有尊嚴的生活。從去年開始的「收入所得稅抵免計畫」是25年來最大漲幅的抵稅新政，大多數符合條件的市民平均可獲得2400元的EITC綜合福利；累計後的抵免額度最高可達1萬1000元。

作為「工薪階層政綱」(Working People's Agenda)的重要部分，亞當斯表示，不會止步於「收入所得稅抵免計畫」，而要推動州立法將稅收抵免資格，擴大到有個人報稅識別號碼(ITIN)的個體，而非僅限於有社會安全碼(SSN)的人才能申請。

目前，想要享受「收入所得稅抵免計畫」需要擁有社會安全號碼，導致數十萬紐約居民被排除在外。

「很多家庭無法享受EITC計畫，我們希望呼籲州府擴大EITC適用範圍，並延長兒童保育稅收抵免，以惠及無證移民、避難者、低收入群體，為更多家庭帶來福利和好的生活」；華策會總裁兼首席執行官何永康(Wayne Ho)表示，促進亞裔、移民和低收入社區發展，幫助公眾公平地獲取各項資源，對於確保兒童茁壯成長非常重要。

根據市府統計，截止2017年，78%的無證移民是勞動力，年收入中位數在2萬5300元。這一情況在去年的無證移民潮爆發後，變得更加惡化。亞當斯在今年初推出「工薪階層政綱」，希望通過州府和紐約市府合作，授權更多公司雇用無證勞動力，每年幫助主要從事建築工人、服務業勞工的3萬6000人，獲得更好的工作和更多的稅收抵免。

紐約市長亞當斯希望州府進一步擴大「收入所得稅抵免計畫」，使沒有社會安全號碼但有個...
紐約市長亞當斯希望州府進一步擴大「收入所得稅抵免計畫」，使沒有社會安全號碼但有個人報稅識別號碼也能申請。(市長辦公室提供)

低收入 移民家庭 亞當斯

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