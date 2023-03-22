幼獅青少年樂團 25日台灣會館演出

紐約幼獅青少年管弦樂團。(樂團提供)

紐約幼獅青少年管弦樂團為鼓勵團員參與獨奏和室內樂演出，每年春季舉辦師生才藝演奏會，今年訂於3月25日(周六)下午4時，假法拉盛 台灣會館舉行，免費入場。將演出不同樂派作品，包括莫札特、貝多芬、蕭邦、薩拉薩蒂、德布西，更跨越世紀表演Andrew Wrangell's Rush E和台灣樂團五月天之名曲。

參加演出的老師為：鍾啟仁、林季靜、洪莉玲，團員有小提琴：楊家欣、陳思錡、周以彤 、林約盛 ; 大提琴：林約理 、戎銘晟 ; 打擊樂: 陳涵磊、 奚梵博、 秦哲源、章瑞文 ; 鋼琴：陳祉軒、 王有彤、 Jeongmi Ahn ; 二重唱：周以彤、王有彤 ; 弦樂四重奏：Neola Low、Christian Kim、Alexx Pidhenry及戎銘晟。

音樂會由市議員黃敏儀、市議會和紐約市 文化事務局共同贊助。其他支持單位包括：駐紐約台北經濟文化辦事處、紐約華僑文教服務中心、莊松河醫師基金會、綠洲基金會、紐約第一銀行、普利斯通商務網路及台灣會館。台灣會館地址：北方大道137-44號。詢問請洽(347)306-2511張俊生，電郵: [email protected] 網址: WWW.YouthOrchestra.com。