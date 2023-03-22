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紐約客談╱ 民代員工華社惹議 應謹言慎行

紐約客談

在社區鬧得沸沸揚揚的馬泰高級顧問黃華清遭指辱罵記者一事，近日以黃華清辭職告終；這件事也提醒華社相關的民選官員及其員工，發言和行事應時刻注意自己的身分。

黃華清為社區、媒體廣泛熟識，平心而論，多年來他積極參與社區事務，無論在酒店華裔協會幫助華裔酒店業員工維權，還是在反對華埠監獄、重開柏路這種社區關心的話題，他的努力都符合社區利益。

但是，作為社區事務帶領者，與作為民選官員辦公室人員，行事方式的區別不可不察。社區人士的言論，可以只代表自己，但民選官員辦公室人員，所作所為，常被視為代表是民選官員的態度。如果言行不當，民眾第一時間會好奇的是，民選官員用人標準何在？

儘管黃華清是一個熱心的社區人士，幫參選者助選也是一把好手，但他在民選官員上任後擔任高級顧問，部分言行就顯得缺乏專業。比如他曾試圖在社區散播不準確的信息，或抱怨媒體未按他所說報導；這若放在主流社會，早就成了醜聞。

辱罵記者和選舉競爭對手的行為，則更難理喻。媒體的職責之一就是監督民選官員，民選官員辦公室的人員如果對媒體報導不滿，應該公開澄清，用事實和邏輯說服媒體和選民，而不是私下向記者施壓、責罵。馬泰在此事件的猶豫不決，也令人印象深刻。雖說黃華清過去對他的當選，功勞很大，但不應該毫無原則的袒護，或對外界質疑有推託之詞。

如今事件塵埃落定，也希望當事人能學習經驗，未來繼續努力，以不同方式服務社區。

華裔 華埠 監獄

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