法拉盛車禍重傷康復 馬華男獲助返鄉
一年多前在法拉盛遭遇車禍、重傷昏迷的68歲馬來西亞籍男子邱志良(Khoo Nyit Leong)，目前身體已基本恢復，馬來西亞駐紐約總領事館以及馬來西亞(旅美)聯誼會(MAA)21日表示，將幫助他支付醫療費並返回馬來西亞，由於此前曾有人以該受害者的名義假募捐之名進行詐騙，他們也提醒此次愛心行動並無公開籌款，民眾切勿上當。
2022年1月15日，邱志良在法拉盛凱辛娜大道與櫸木大道(Beech Ave)交界處過馬路時，遭車撞擊，頭部重傷。聯誼會董事會主席邦君雄以及邱志良的家屬委託人苗Susan表示，邱志良出事前為康州一家日本餐廳的廚師，車禍後昏迷三個月，腦部開刀三次，現在療養院，由於神經受損，隨時會發生癲癇，且失去車禍的記憶。保險公司的意外險賠金僅5萬元，不足以支付一年多、逾20萬元的醫療費用，領館及聯誼會將幫助支付醫療等費用，並將他送回馬來西亞。
他們表示，曾有謠傳他車禍身亡，也有人藉此不幸遭遇在網上詐騙。此次愛心行動不會在網路眾籌，領館及馬來西亞政府先幫助支付相關費用，聯誼會則視情況在內部發起籌款。馬來西亞駐紐約總領事館總領事Mohammed Iylia Omar以及副領事Hanapi Hussin表示，邱志良在美國舉目無親，家人均在馬來西亞，將盡全力助其返鄉。當日，兩位領事、上述人士及聯誼會常務董事梁麗卿、執行總監陳亞漢、理事葉合祥等至療養院探望邱志良。
上一則
超支近倍 市警加班費7.4億 10年最高
下一則
FB留言