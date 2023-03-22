華美協進社 推明清花鳥畫展
紐約華美協進社中國美術館將在23日(周四)重新向公眾開放，並推出中國花鳥畫專題展覽「河上花：中國花鳥畫之道，1368-1911天津／常州博物館館藏珍選萃」，展出稀有明清橫跨五時期的中國古代繪品，其中多數專由中國運至紐約。
美術館館長海蔚藍表示，此次展覽是疫情後首次全館向公眾開放，展出稀有的繪畫傑作實屬難得；作為半世紀來堅持介紹中國美術的展館，此次展覽從2017年開始策劃，由中國美術館、天津博物館和常州博物館共同組展，是疫情後首次中國文物來美展覽。
海蔚藍介紹，花鳥畫是中國繪畫的三大門類之一，有千年歷史，此次主要展出明清時期作品，包括林良、呂紀、馬荃、惲冰和朱耷等，共59位畫家、超過100件作品；展覽分為三部分，介紹院內和侍奉畫的「宮梅金貴」、介紹士體和畫家畫派的「野梅幽香」和介紹花鳥畫與風俗的「乾坤生意」，體現天人合一的理念。
亮點之一為明末清初畫家朱耷1697年繪製的手卷「河上花圖」，此次展覽也以此命名。朱耷又名八大山人，所創作手卷長達42呎，是畢生作品中僅見的長篇鉅製，也是筆墨最多、布局最複雜的畫作，被公認為中國繪畫的代表作品。
海蔚藍表示，經歷明朝覆亡後隱居佛寺的朱耷身有獨特氣質，也是其作品與眾不同的因素，難得的傑作也被以「國寶」看待，此次是第一次在北美展出。
常州博物館館長林健稱，此行作為博物館代表，從常州運來15件作品，均為常州畫派的精品，包括被視為代表性先驅人物的唐宇昭、惲壽平等人作品；常州畫派以渲染為主、設色通透，有自成一派的魅力，共同在海外展出是罕有的機會。
林健、天津博物館前館長陳卓及耶魯大學美術館亞洲藝術部前策展人江文葦為此次共同策展人。展覽將從3月23日持續至6月25日，更多信息可於www.chinainstitute.org查看。
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