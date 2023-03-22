華美協進社 推明清花鳥畫展

海蔚藍介紹「河上花圖」。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華美協進社中國美術館 將在23日(周四)重新向公眾開放，並推出中國花鳥畫專題展覽「河上花：中國花鳥畫之道，1368-1911天津／常州博物館 館藏珍選萃」，展出稀有明清橫跨五時期的中國古代繪品，其中多數專由中國運至紐約。

美術館館長海蔚藍表示，此次展覽是疫情 後首次全館向公眾開放，展出稀有的繪畫傑作實屬難得；作為半世紀來堅持介紹中國美術的展館，此次展覽從2017年開始策劃，由中國美術館、天津博物館和常州博物館共同組展，是疫情後首次中國文物來美展覽。

海蔚藍介紹，花鳥畫是中國繪畫的三大門類之一，有千年歷史，此次主要展出明清時期作品，包括林良、呂紀、馬荃、惲冰和朱耷等，共59位畫家、超過100件作品；展覽分為三部分，介紹院內和侍奉畫的「宮梅金貴」、介紹士體和畫家畫派的「野梅幽香」和介紹花鳥畫與風俗的「乾坤生意」，體現天人合一的理念。

亮點之一為明末清初畫家朱耷1697年繪製的手卷「河上花圖」，此次展覽也以此命名。朱耷又名八大山人，所創作手卷長達42呎，是畢生作品中僅見的長篇鉅製，也是筆墨最多、布局最複雜的畫作，被公認為中國繪畫的代表作品。

海蔚藍表示，經歷明朝覆亡後隱居佛寺的朱耷身有獨特氣質，也是其作品與眾不同的因素，難得的傑作也被以「國寶」看待，此次是第一次在北美展出。

常州博物館館長林健稱，此行作為博物館代表，從常州運來15件作品，均為常州畫派的精品，包括被視為代表性先驅人物的唐宇昭、惲壽平等人作品；常州畫派以渲染為主、設色通透，有自成一派的魅力，共同在海外展出是罕有的機會。