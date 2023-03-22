法拉盛圖書館 多元豐富獨具特色

法拉盛圖書館是皇后公共圖書館的分館之一，地處華人聚居的市區中心。(館方提供)

法拉盛圖書館 是皇后公共圖書館的分館之一，地處華人聚居的法拉盛鬧市區中心，大樓於1998年建成並對外開放，總共有四層樓，建築面積76,000平方呎。底層樓有個可容納223人的大劇場，還有一個可容納150人的大會議室和一個小會議室，這兩個會議室均有隔板，需要的話可將房間隔成兩個小會議室。一樓有客戶服務部，信息服務台，兒童閱覽室，學齡前兒童學習中心，有供孩子們玩樂高遊戲的六呎長樂高牆，樂高台，既可培養孩子們的樂趣，鍛鍊其動手動腦能力，又可發揮創意。二樓有多媒體中心，裡面有電影電視音樂光盤和有聲讀物，還有青少年閱覽室和電腦中心。大樓有約80部公用電腦，還有手提電腦和平板電腦可供讀者借用。 三樓的藏書完全是外文書籍。

法拉盛圖書館的特點之一是讀者流量大。疫情前的財年，讀者流量有170萬，書籍光盤流通量有110萬，參加圖書館活動節目的讀者達到18萬人次，大樓里常常座無虛席。做為一個面向社區，為社區居民提供閱讀、學習、信息、電腦技術、文化活動等的多功能社區服務中心，法拉盛圖書館被稱為「全美最繁忙」的社區圖書館。目前在圖書館裡有兩個基建項目正在進行當中，一個是安裝第二部公共電梯，另一個是安裝大樓的冷暖氣通風系統。由於基建的原因，各層樓里都搭起隔牆，劇場和一個會議室也暫時不對外開放，這對讀者流量是會有影響的。雖然如此，在繁忙的時候，日讀者流量仍可達3,000人，平均每小時進館人數可達400人，讀者流量還是相當可觀的。

藏書40萬冊 語種多樣化

說起法拉盛圖書館的特色，不得不說藏書語種的多樣化。皇后區是全美最多元化的郡之一，有「世界之郡」之稱，居民來自世界各地，會說近200種語言。法拉盛圖書館藏書量有40萬冊，外文書籍藏書有40個語種，包括中文，西班牙文，韓文，日文，法文，意大利文，德文，俄文，印度文，旁遮普文，孟加拉文，葡萄牙文，希伯萊文，烏爾都文等。中文藏書有約10萬冊，中文藏書數量和種類非常豐富，可以說應有盡有，適合不同口味和需求的讀者，讀者反映站在書架中，徬佛置身於「書的海洋」。館藏的外文書籍多數是由原著的語言文字出版的，如西班牙文的「唐吉坷德」，法文的「基督山伯爵」，而不是翻譯版本，給讀者提供「原汁原味」的讀物。這裡還有包括27種語言的多媒體電影電視光盤，外文古典電影是館藏的強項之一。

不久前有位阿肯色大學研究生，為了尋找兩本用愛沙尼亞文寫的，關於愛沙尼亞獨立戰爭歷史的書，找遍了美國的圖書館，結果發現全美只有兩間圖書館有收藏，一間是美國國會圖書館，另一間是法拉盛圖書館。原本這位讀者願意開車從阿肯色州來紐約借書，結果總館「館際互借」部(Inter-Library Loan) 破例把書寄給這位讀者，免了他1000哩路的車程，這位讀者肯定是感激不已。圖書館的三樓有兩台設有中文界面的電腦供讀者使用，由樂俊民嚴賽虹基金會捐贈，方便講中文的年長者或英文不熟練的讀者，這在紐約市是別具一格的。

圖書館收藏有近200種雜誌期刊，包括50多種外文雜誌，其中僅中文雜誌就有30多種，包括受歡迎的「讀者」，「讀者文摘」，「國家地理雜誌」，「快樂廚房」，「東週刊」，「皇冠」雜誌等，還有6種外文報紙，包括3份中文報紙，當天中英外文報紙可在服務台憑書證借閱。即使在數字化時代，雖然手機電腦很普遍，社交平台也很發達，很多讀者仍鍾愛於傳統媒體，喜歡從報紙上獲得新聞和信息。

每月舉辦逾百活動節目

法拉盛圖書館的另外一個特色是有豐富多彩的、適合不同年齡層次和不同文化背景的讀者和觀眾的活動節目。雖然目前由於基建，劇場和一個會議室暫時不對外開放，圖書館每月仍提供100多個活動節目，吸引3-4千觀眾。活動節目幾乎涵蓋了所有的年齡層次，如給嬰兒和母親的「媽媽和我」兒歌童謠班，2-3歲幼童和家人學習班，學齡前兒童故事會，學齡兒童手工製作，青少年機器人編程活動，成年人電腦課，太極健身課，舞蹈學習班，針對老年人的健康信息講座，文藝演出等。雖然圖書館是個「安靜」場所，但是活動室裡面往往是另外一番情景。

圖書館每年提供很多關於多元文化的講座或文藝表演節目，其中不少是用外語講解或英語和外語的雙語節目，比如中文講解的中華文化、歷史講座和作家書談線上講座，很受聽眾歡迎，時常吸引了上百或幾百名網絡上的聽眾。幾年前推出的「文化橋梁」活動系列，覆蓋了多種不同文化背景和族裔，有中華文化，韓國，印度，日本，越南，巴西，德國，非洲，加勒比海，美國原住民文化等, 給觀眾提供跨文化交流的機會，有助於不同文化背景和族裔之間增進瞭解。節目舉辦形式多樣化，有現場的，線上的，也有現場和線上同步進行混合型的，觀眾既可以在圖書館裡，也可以足不出戶就能領略到不同文化風采。活動常常吸引來自外州和世界多個地區的觀眾，如中國，台灣，印度，巴西，哥倫比亞，英國等。圖書館還經常與社區的團體機構合作舉辦活動節目，包括一年一度的學生返校日，元宵節親子燈籠製作，在醫療保險 申請期間舉辦醫療保險信息講座活動，還有阿茲海默症健康講座等。

法拉盛圖書館以它獨有的特色，吸引了來自國內外的同行前來參觀交流，近年來的訪客有西班牙托爾托薩市圖書館館長，台灣國家圖書館館長曾淑賢一行，中國首都圖書館代表團，芬蘭赫爾辛基市中心圖書館，韓國國家圖書館，長島薩福克郡和紐約西部圖書館系統等。