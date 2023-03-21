假施工真省錢？全市近萬鷹架占街道

曼哈頓 區長李文(Mark Levine)近日推出一系列市容改善計畫，加快減少占據街道空間的數千處長期鷹架。

李文計畫主要包括：設立低息貸款 基金，為房東 維修外牆減輕壓力；簡化許可申請，以便盡快完成施工以及對故意忽視或拖延者處以更高的罰款。

大量鷹架長期占據人行道及街道困擾紐約很長時間，當前僅在曼哈頓就有超過4000處鷹架，全市則有超過9000處。現存最早的一處架設於2006年4月。前任市府認為鷹架的大量是為因為現行法規要求加強建築外立面檢修力度、保護行人安全，但這條法律被一些房東或企業濫用，因為長時間保留代表施工正在進行的鷹架及其人行道遮棚，比昂貴的外牆檢修更加實惠。

李文表示，需推動這些工程盡快完工，新的無人機技術可以加快外牆檢查工作，使維護成本降低、工程進度更快。

市府表示已加強執法力度。2019年起，所有已經搭建超過五年的鷹架都要接受定期檢查，故意超期保留要被追究責任。根據市政府數據，三年前全市的鷹架有1萬1300個，現在減少了21%。

目前全市最古老的鷹架位於哈林區，據報，業主已因長時間拖延工程而被市樓宇局提訴。作為認罪條件之一，業主承諾今年完成維修工程以便拆除鷹架。