大馬總領事館 解疑僑民身分問題
馬來西亞(旅美)聯誼會邀大馬駐紐約總領事館近日在曼哈頓華埠紐約中華公所舉辦說明會，為大馬僑民就身分以及證件問題答疑；此前因馬國女性公民若在美生子，子女不能成為馬國公民而造成困擾，領事館表示，目前不分父母都可讓子女成為馬國公民的提案已經在國會通過，等待執行中。
總領事哈桑(Amir Farid Abu Hasan)和首席移民官阿茲林(Puan Noor Azreen)介紹領館可協助僑民辦理的業務，包括更新護照、身分證，以及婚姻、出生、死亡公證等。
許多在美馬國僑胞發現自己在祖籍國已是「破產」狀態，或有銀行、稅務及擔保人債務，使得他們在償清前不能更新護照；對此領事館表示，需根據具體情況分析，可聯繫領館查詢細節。哈桑表示，紐約市有超過2萬1000名馬國僑民，盼望馬來西亞聯誼會成為居民與政府交流的橋梁，幫助同胞解決面臨的問題。
馬來西亞聯誼會董事會主席邦君雄表示，此前大馬女性在美生子不能成為馬國公民造成許多旅美母親困擾，目前父母雙方只一方為公民都可以讓子女21歲前作為馬國公民的提案已經在國會通過，等待執行；子女21歲後可自行選擇美國或馬國國籍。
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