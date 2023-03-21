大馬總領事館 解疑僑民身分問題

馬國駐紐約總領事館在中華公所為僑民解答身分問題。(記者張晨╱攝影)

馬來西亞(旅美)聯誼會邀大馬駐紐約總領事館近日在曼哈頓華埠 紐約中華公所舉辦說明會，為大馬僑民就身分以及證件問題答疑；此前因馬國女性公民若在美生子，子女不能成為馬國公民而造成困擾，領事館表示，目前不分父母都可讓子女成為馬國公民的提案已經在國會通過，等待執行中。

總領事哈桑(Amir Farid Abu Hasan)和首席移民官阿茲林(Puan Noor Azreen)介紹領館可協助僑民辦理的業務，包括更新護照、身分證，以及婚姻、出生、死亡公證等。

許多在美馬國僑胞發現自己在祖籍國已是「破產 」狀態，或有銀行、稅務及擔保人債務，使得他們在償清前不能更新護照；對此領事館表示，需根據具體情況分析，可聯繫領館查詢細節。哈桑表示，紐約市 有超過2萬1000名馬國僑民，盼望馬來西亞聯誼會成為居民與政府交流的橋梁，幫助同胞解決面臨的問題。

馬來西亞聯誼會董事會主席邦君雄表示，此前大馬女性在美生子不能成為馬國公民造成許多旅美母親困擾，目前父母雙方只一方為公民都可以讓子女21歲前作為馬國公民的提案已經在國會通過，等待執行；子女21歲後可自行選擇美國或馬國國籍。