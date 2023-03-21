紐約客談／挑逗人性 郭文貴騙局終穿幫

流亡在美的中國富商郭文貴 因涉嫌多項金融欺詐和洗錢罪被捕，很可能要在獄中度過餘生，也給外面留下爛攤子。

郭文貴的底細複雜，公開的起訴書也許只揭示其中一小部分，中文網路上有關他的傳言五花八門，像他編織的騙局一樣真偽難辨。最誇張的，甚至稱他是中共 特工，以摧毀海外反對派群體和破壞美國民主制度為任務。可悲的是，若從結果倒推，這甚至看來還有一絲道理。短短幾年之內，「反共」大旗被一個騙子丟盡名譽，而郭與班農的密切關係，也讓人好奇他在「川普之亂」中扮演什麼角色。

郭文貴的騙局其實並不高深，高明之處在於騙術。首先，他熟知人性，精通營銷和洗腦。搶占「反共」這個道德至高點後，他沒有像一般民主人士致力於啟蒙或搞運動，而是另闢蹊徑，以「爆料」名義炮製無數「宮闈秘事」，反正安在中共高層頭上，無人能考證。愈俗艷愈抓人眼球，第一桶流量之金輕易賺到。將追求新奇刺激，挑逗權勢和禁忌，玩弄得爐火純青。

其次也是更重要的，郭文貴利用了貪念。在「爆料革命」大旗下聚集大量忠誠而盲目支持者後，才逐漸暴露真實意圖，然而此時，很多追隨者已失去判斷力。對其建國大業與「商業藍圖」大餅慷慨解囊。

雖難質疑所有投資 者的「反共」誠意。不過，在真正做公益的非營利機構能收到幾百上千元的單筆捐贈，都會謝天謝地，為一個打著正義事業名號的「商業項目」動輒投資十數百萬，真的沒有一絲「捨不得孩子套不著狼」的賭徒心態嗎？

慾望誰都有。但當慾望壓倒理性時就輸了。