爭亞裔權益 顏偉華參選長島議員

顏偉華。(顏偉華提供)

曾為長島 納蘇郡(Nassau County)大頸圖書館 (Great Neck Library)董事會首位華人主席的顏偉華，近日獲納蘇郡民主黨部提名，將參選納蘇郡第10選區郡議員(County Legislator)，該選區有眾多華裔及亞裔 人口，他表示將為亞裔爭取更多權益，並促進選區的交通環境、就業及再生能源發展。

顏偉華表示，擔任大頸圖書館董事會成員、後任主席期間，曾組織並參與多項反對仇恨亞裔的活動以及其他的參政議政活動，近年來，選區及整個長島的亞裔人口占比都節節攀升，據統計，選區的亞裔人口目前約有25%，登記選民約18%，然而長島至今的亞裔民選官員都十分有限，難以在立法及政治層面為亞裔發聲，這也是他參選的初衷。若當選，將為亞裔爭取權益，使他們更多的訴求被採納，為下一代樹立榜樣，同時也提高選區的就業環境，吸引更多外來人才，並促進選區的交通以及再生能源的發展。

納蘇郡第10選區，包括大頸、曼哈瑟(Manhasset)等華裔聚居地區，此前曾為民主黨議員，2021年，共和黨籍猶太裔菲普(Mazi Melesa Pilip)，擊敗連任四屆的對手扭轉局勢。顏偉華透露，據了解今年黨內並未有其他人宣布參選，民主黨也有意奪回該席位。

顏偉華來自中國上海，高中時作為交換生在美國讀書一年，在復旦大學讀完大一後，再次來美，分別在鮑登學院(Bowdoin College)及布朗大學(Brown University)獲得學士和碩士學位，目前在一家食品科技公司擔任首席技術官。2017年，在大頸圖書館的選舉中，他與妻子葉橙(Cheng Carey Ye)雙雙戰勝對手，分別贏得圖書館董事會成員及提名委員會(Nominating Committee)成員，為兩會中唯一華人，他們育有四個孩子，16年前搬到長島大頸，最小的兒子也在大頸出生。