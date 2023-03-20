辱罵華裔女記者 市議員馬泰顧問黃華清辭職

被指辱罵華文媒體女記者而身陷爭議的華埠市議員馬泰(Chris Marte)辦公室高級顧問黃華清，19日宣布辭職；馬泰表示，此前袒護黃華清主因未發現更多證據，而黃華清本人亦對自己的行為感到抱歉。

此前馬泰選擇留在將反警寫入綱領的市議會進步派黨團內，但他同時卻聲明支持警察 ，遭到媒體質疑；有華文媒體發文表示馬泰此舉是表裡不一，但有聊天紀錄指黃華清在微信 群中辱罵發文的華裔 女記者、一名女性社區人士及馬泰今年黨內初選的競爭對手李翠珊(Susan Lee)，涉事記者隨即就黃華清的辱罵向馬泰書面投訴，並同時抄送市議長歐德思(Adrienne Adams)及多位市議員，此事亦引起多家主流媒體報導。

市議會法務辦公室此前就此得出結論，稱黃華清的言語不可接受，但將對其處置權交給馬泰；馬泰一度表示儘管黃華清此舉不可接受，用廣東話罵人的行為不專業且不恰當，但不應成為解職的理由，雖然黃華清咒罵記者和競選對手，但其中並不存在性別歧視。

馬泰辦公室19日發表聲明，稱馬泰已接受黃華清辭職；他表示，在涉事記者呈交給市議會法務辦公室的聊天紀錄之外，另有三份聊天紀錄此前未被納入證據，而他本人對此不知情，也不知為何沒有納入這些證據；在得知實情後，「我立即聯繫黃華清要求提供更多信息，他則表示對自己的行為感到抱歉，並提出辭職，我接受他的辭職，希望這一決定能夠平復相關人員因他的言行而受到的傷害。」

黃華清此前長期從事社區活動，創辦酒店華裔協會並擔任主席十餘年，與市長亞當斯(Eric Adams)也保持密切關係；他在2017年助馬泰參選挑戰時任市議員陳倩雯，並於2021年捲土重來當選。