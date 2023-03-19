長島首屆新春慶典 歡享亞洲美食文化

長島首屆「ABI2023迎新春花車遊行暨亞洲美食文化節活動」於18日舉行。(本報記者攝影)

紐約長島 首屆「ABI2023迎新春花車遊行暨亞洲美食 文化節活動」，於18日在長島Syosset的火車站停車場舉行，吸引上千華人 參加；會上蠔灣鎮(Town of Oyster Bay)鎮長薩拉迪諾(Joseph Saladino)親自扮財神，鼓勵居民參加多元文化慶典，並表示每年都將舉辦該活動。

當天的活動由舞龍舞獅隊開場，30名華人騎士組成的摩托車隊開道，多輛有著濃郁農曆新春特色的花車、極具傳統中國女性之美的紐約旗袍會方隊、石峰中文學校方隊等穿行在蠔灣鎮。

活動有來自長島當地的民選官員，其中也包括鄰鎮北罕普斯狄鎮(Town of North Hempstead)的鎮長，另外還有活動贊助單位負責人、社區人士等，共同慶祝新春佳節，共品亞洲美食。

現場有傳統亞洲民間藝術家、專業藝術團體帶來的精彩手工藝及藝術表演，還有畫臉譜、糖畫、折紙、剪紙、魔術、武術、手編工藝、國畫、書法、充氣城堡、蹦蹦床等，將給各年齡層的民眾帶來濃郁的節日氛圍。

參與支持此次長島盛大新春慶祝活動的協辦機構，有長島拿蘇郡及蠔灣鎮政府、郡鎮兩級政府的亞裔事務辦公室、美國啟揚基金會、啟揚文化中心、紐約山東同鄉會、美國孔子基金會、紐約黃鶴會、長島本地的中文學校及華人協會等組織機構。WAC Lighting、金鼎軒、食全食美、DoordoorKitchen、局氣餐飲集團、藍箭環境保護等企業商號，主辦單位負責人為滕安妮女士。