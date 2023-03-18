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華協會老人中心慶18周年 今年擴展業務再開2間

記者顏潔恩／紐約即時報導
布碌崙華協會日前慶祝6大道老人中心成立18周年。(華協會提供)
布碌崙華協會日前慶祝6大道老人中心成立18周年。(華協會提供)

布碌崙(布魯克林)華人協會日前舉辦日落公園6大道老人中心成立18周年紀念暨3月份耆老生日宴會，警政界嘉賓、會員等超過500人出席；會長麥保羅也宣布，今年將擴大業務，開張兩間全新長者中心，服務更多有需要的人。

該會日前在8大道鳳凰城酒樓舉行宴會，國會眾議員克拉克(Yvette Clarke)、州參議員曲怡文、布碌崙地區檢察官蔣莎樂的亞裔助理吳建宏等人出席，為華協會頒發表彰，表揚其在過去數十年裡為社區作出的貢獻。

麥保羅致詞表示，感謝各界多年來的支持，目前已設立的四間老人中心，坐落於日落公園6大道、8大道、羊頭灣U大道、以及班森賀的20大道；該會的發展不會止步，今年內也將計畫開張位於班森賀、戴克高地的兩間老人中心，以服務當地社區不斷湧入的華裔人口。

據悉，華協會的老人中心獲得市老人局(Department for the Aging)的撥款資助，60歲以上的長者均可加入，享用免費餐食、有益身心的文娛活動等；華協會過去也會長者會員舉辦外出郊遊項目，到公園賞櫻、造訪上州的佛廟等，獲得積極的響應，雖過去幾年受到新冠疫情影響，但預計今年夏季起將恢復活動。

當日宴會，該會也提前為邁入100歲的高齡義工伍銳慶生，他在30年前退休後到華協會服務至今，受到該會員工和會員們的愛戴；雖現在的身體大不如前，無法每天到中心幫忙，但每周仍會爭取幾次到訪，和其他人聊天、唱歌跳舞，該會對他的貢獻記在心裡，由衷送上祝福。

老人中心 日落公園 布碌崙

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