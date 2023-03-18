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法律諮詢移動車 首駐8大道服務

記者顏潔恩／紐約報導
免費法律服務移動車17日停駐在8大道提供服務。(記者顏潔恩／攝影)
免費法律服務移動車17日停駐在8大道提供服務。(記者顏潔恩／攝影)

在布碌崙(布魯克林)日落公園第38選區市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、紐約親子互助會的爭取下，邀請紐約法律援助團(New York Legal Assistance Group)的「免費法律服務移動車」於17日首次停駐在8大道，提供社區免費法律諮詢服務。

該項目由紐約法律援助團和紐約州法院合作，組成「司法公正項目」(Access to Justice)給紐約市各社區提供免費服務，諮詢範圍包括住房、公共社會福利、醫療保險、消費者保護、移民、家事、勞工法、遺囑和遺產等，當日的移動車停在8大道交60街路口。

紐約親子互助會會長黃妮可表示，這次民眾大多諮詢移民問題，如非法移民權利、綠卡程序等，有些則是針對考取公民、兒女撫養權、與房東糾紛等，諮詢專業人士意見。

黃妮可說，若前往律師樓諮詢通常就要花錢，對部分移民家庭難以負荷，當天活動上為滿足華人的需求，援助團還派出一名會說中文的華裔律師到場服務。

另外，雖移民法律援助服務在很早以前就有，但多數設在離華社較遠的地區，因此就算有需求，華人民眾也不會過去；黃妮可說，接下來她將會繼續為民眾爭取，將移動車停放在華人集中的地段，錯過此次活動的民眾可瀏覽www.nylag.org，獲得移動車停駐的時間和地點。

阿維萊斯表示，這是多年來首次停駐在8大道的法律服務移動車，全靠其團隊和社區組織的全力爭取和配合，承諾接下來將持續帶來相關移民服務；目前，其辦公室已組織在日落公園帶來辦理IDNYC的服務，有興趣的民眾可電郵至[email protected]查詢詳情。

免費法律服務移動車17日停駐在8大道提供服務。(記者顏潔恩／攝影)
免費法律服務移動車17日停駐在8大道提供服務。(記者顏潔恩／攝影)

移民家庭 8大道 華人

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