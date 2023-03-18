紐約客談／打攤停看聽 維權法理情

華人社區四個場景，近期陸續進入媒體版面。公園聚賭、購買贓物，市議員收集民眾連署，呼籲依法嚴打攤販，以及小販到議員辦公室及市議會外示威，要求廢限令。這其中，某些屬移民 陋習，或是明知故犯，也可歸因警方執法鬆懈。遊行 抗議、連署維權，則是本地文化。

擺攤維生是許多移民的家鄉傳統，在移民之都紐約，自然也不少見。但在擁擠市區占用人行道，相信各國都市都有禁令。疫期許多弱勢群體失業，部分無奈改當小販。市府善意放鬆執法，卻衍生成亂象，引發民怨。許多人或都記得過去歷任市長嚴管街販，提升生活品質、交通安全的政令。

法拉盛市區因處地鐵、火車、機場轉運要地，加上居住密集，商店多，尖峰時段及假日，部分人行道總人滿為患。店家將商品擺店門外，加上攤販，過去屢有行人被迫走上車道，發生事故。市議員當時爭取經費拓寬人行道，隨後又通過立法限制市中心擺攤。

市長或是心軟，或討好某些民意，或讓警力專注於重大犯罪，卸去警察 處理攤販的權責。許多民眾逐漸習以為常，但忽略了行動不便群體、交店租的商家的不滿，市議員選擇上街頭收集連署，以民意逼市府執法，或可視為宣導造勢，也的確讓許多人一吐不快。但也引來部分小販被組織成示威者，以牙還牙，連署要求合法化。但若說自立更生、不想領政府福利，或說帶動社區地攤經濟市場，甚至指族裔歧視，實屬強詞奪理。

不是無同情心，也不是苛責警察。但說到底，又是法理情之爭。或許也應想想過去，想想家鄉，也看看現在，看看美國。