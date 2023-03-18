美東國際眼鏡展開幕 9廠商首設台灣館

九家台灣光學公司於美東國際眼鏡展設立台灣館。(記者劉梓祁╱攝影)

2023年美東國際眼鏡展(Vision Expo East)，目前正在曼哈頓賈維茨中心(Jacob K. Javits Center)舉行，來自全球光學行業數百家銷售與製造企業參與，台灣區 眼鏡工業同業公會也率九家台灣光學公司出席，並首次於會場設立台灣館。

駐美投資 貿易服務處經濟秘書謝丞淵表示，今年展會是疫情 後首次有台灣參展團到場，希望與美東客戶及供應商重新聯絡感情，並尋找更多願意與台灣企業合作的海外代理商。

此次眼鏡展台灣館的設立，由外貿協會駐紐約辦事處提供協助，希望幫助台灣企業與全球各國光學同行建立聯繫，互相交流、學習，推動台灣光學產業持續發展。

佳清股份有限公司為台灣館參展商之一，銷售顧問丁雅貞表示，此次展會主要帶來防風鏡和太陽鏡等該公司主打產品，在台灣深受歡迎；此次隨團來到美國，不僅為了擴大企業影響，也是為了學習行業內最先進的技術和產品。

準成有限公司展位負責人徐于婷表示，長達三年的疫情，讓公司錯過了許多機會去實地了解行業的動向，和體驗學習行業頭部的產品創新，此行既是為推廣自家品牌，也是為了解光學領域的前沿動向。

此次國際眼鏡展從3月16日舉辦至19日，是美洲地區唯一專業國際光學展，同時出席的台灣廠商還有維尼斯藍芽眼鏡科技股份有限公司、泰明企業有限公司、易視得實業有限公司、迪拓眼鏡國際有限公司、視陽光學股份有限公司、晴綺光學股份有限公司和合成光學有限公司。