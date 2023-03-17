法拉盛嚴打擺攤 百人議會示威「我們要生活」

法拉盛攤販何芳表示，政府應該把攤販集中起來規範化，告訴攤販怎麼做，而不是一味打壓。（記者和釗宇 / 攝影）

市府及市警宣布將於法拉盛 執法掃蕩攤販，維權團體「街頭小販計畫」(Street Vendor Project)16日組織數百名各族裔攤販於市政廳外遊行 示威，數十名華人參加；示威者簽署請願書，呼籲停止這項被視為針對亞裔攤販的執法，並確保所有攤販都有機會獲得許可證。

市議員黃敏儀日前與社區代表呼籲市府及警方強力執行緬街禁止擺攤的法規，但原訂15日開始嚴打，因市長辦公室有意加強對攤販的教育及宣導延後一周。15日在黃敏儀辦公室前示威後，街頭小販計畫隔日組織各族裔攤販到市政廳前遊行，示威民眾以西語裔和華裔為主，繞著市政廳公園，高喊「我們要生活」、「我們要擺攤」，表示擺攤只是弱勢自立維生手段，呼籲合法化，取消強力執法，增加攤販執照，並廢除法拉盛市區禁擺攤的法規。

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法拉盛攤販何芳表示，在羅斯福大道經營服飾等小商品攤位快三年，多次經歷強力執法，「通常是突擊檢查，把我們的東西拿走，驅趕我們」，「其實從疫情 開始就是這些攤主冒著被感染風險，帶動法拉盛的地攤市場，解決一部分就業問題，帶來方便、實惠和更多選擇；政府應把我們集中起來規範化，告訴我們怎麼做，而不是一味打壓。」

攤主林淑秋表示，之前在酒店做工，但酒店因疫情關門才出來擺攤，每天工作十多個小時，每個月只能賺2000多元，「擺攤很辛苦，但都是為了家庭，擔心警察嚴打，也怕小偷盜竊，有時遭路人辱罵，像過街老鼠；但憑自己的力氣賺錢，並不低人一等；現在工作不好找，只能擺攤，但也要公平的待遇。」

攤主林淑秋表示，自己生計無著才出來擺攤，每個月只能賺2000多元，但每天工作十多個小時。（記者和釗宇 / 攝影）

市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)、元在熙(Julie Won)、桑切斯(Pierina Sanchez)、哈尼夫(Shahana Hanif)、市公益維護人威廉姆斯等到場支持；阿維萊斯表示，街頭攤販是紐約市的一部分，是想盡力融入經濟發展的小商家，被殘破的移民系統和強力執法傷害，應助他們找到解決辦法。