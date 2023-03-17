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涉槍殺66分局警遭起訴 華社欣慰

記者顏潔恩／紐約報導
美國紐約華人聯合會日前將善款交給66分局局長哈斯泰德。(記者顏潔恩╱攝影)
美國紐約華人聯合會日前將善款交給66分局局長哈斯泰德。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)辦公室近日宣布，起訴涉嫌槍殺66分局穆斯林警員法亞茲(Adeed Fayaz)的槍手瓊斯(Randy Jones)，控謀殺、搶劫、非法持有武器等罪。

許多布碌崙8大道華社的華人民眾曾捐錢希望給法亞茲家人帶來一絲慰藉，其中美國紐約華人聯合會一周內籌得1萬7750元，超過80名華人響應。如今嫌犯正式被起訴，華社聽聞也頗為欣慰，希望逝者安息，家人早日走出傷痛。

聲明指，瓊斯住在曼哈頓東哈林區(East Harlem)，14日過堂，被控謀殺、企圖搶劫、搶劫、非法持有武器、及重竊罪，目前不得保釋，若最高罪名成立，槍殺警員的瓊斯將面臨終身監禁，不得假釋。

檢方指，休班警員法亞茲2月4日晚上7時許，與姊夫前往東紐約的紅寶石街(Ruby St)452號一帶，購買瓊斯在臉書以2萬4000元出售的汽車，不料遭對方埋伏，拔槍威脅，朝法亞茲頭部開槍。姊夫搜出法亞茲身上的槍，與瓊斯在街上槍戰。

法亞茲在三天後宣告不治，瓊斯則當日在洛克蘭郡洛克蘭(Rockland County)一家酒店被警方逮捕。他隨後被起底，涉嫌在1月13日犯下另一起搶劫案，用類似的手法在臉書打賣車廣告，引誘買家在法亞茲遇害的相同地點見面，搶走1萬8000元現金。

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