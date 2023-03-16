首屆美東江門青年桌球賽 布碌崙19日開打

首屆美東江門青年杯桌球邀請賽將於19日舉行。(記者胡聲橋╱攝影)

由美東江門五邑青年聯合會、美國酒店地產總商會和紐約華體會聯合舉辦的2023首屆美東「江門青年杯」桌球邀請賽將於19日(周日)在布碌崙 羅斯福高中(FDR High School)體育館舉行。

主辦方介紹，比賽為團體賽，已報名參賽公開組比賽的有16支隊伍，報名元老組的有十支隊伍。選手等級分在2300分，相當於州級運動員 以上的有十多人，2500分，相當於美國國家隊以上有七人，一些選手曾效力於各國國家隊，有些曾是中國省隊運動員。參賽者年齡從十歲到80歲。

美東江門五邑青年聯合會會長蔡裕明表示，這是新冠疫情後，紐約華社首次舉辦桌球邀請賽，讓美東地區桌球愛好者有機會切磋技藝，也希望促進華社體育活動，凝聚社區。紐約市長亞當斯 (Eric Adams)特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉、美國酒店地產總商會副主席蘇煥光和紐約華體會會長趙立衍預祝比賽圓滿成功。

比賽裁判長朱子超說，一場團體賽包括三場單打，一場雙打和一場混合雙打。球隊將先進行小組單循環賽，然後進行淘汰賽，並分出名次。將為公開組前十名、元老組前四名頒獎。70至80歲的參賽者將獲長青獎，年少者獲未來之星獎。

19日比賽時間為上午8時30分至下午6時30分，開球儀式將於當天中午12時舉行。主辦方將於當晚7時，在翠園酒家舉行頒獎典禮。羅斯福高中位於布碌崙20大道5800號。